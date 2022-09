LONDRES –

Le roi Charles a décerné vendredi les titres de prince et de princesse de Galles à son fils aîné William et à sa belle-fille Kate, transmettant les titres que lui et sa défunte épouse Diana détenaient auparavant.

“Avec Catherine (Kate) à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, en aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée”, a déclaré Charles dans sa première adresse à la nation en tant que souverain.

Charles, devenu prince de Galles en 1958, est automatiquement devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth, jeudi.



(Reportage par Kate Holton; Montage par Estelle Shirbon)