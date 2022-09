LONDRES –

Le roi Charles III a décerné vendredi à son fils aîné William et à sa belle-fille Kate les titres de prince et de princesse de Galles, que lui et sa défunte épouse Diana détenaient auparavant.

Diana était une figure extrêmement populaire qui faisait l’objet d’un examen médiatique constant depuis son mariage et qui a fait l’objet d’une énorme vague de chagrin lorsqu’elle est décédée à l’âge de 36 ans dans un accident de voiture en 1997, cinq ans après sa séparation avec Charles.

Une source royale a déclaré que Kate appréciait l’histoire associée au titre mais chercherait à créer sa propre voie en tant que princesse de Galles.

Prononçant son premier discours à la nation depuis la mort de sa mère la reine Elizabeth II jeudi, Charles a déclaré qu’il était fier de faire de son héritier William le prince de Galles, un titre que Charles détenait depuis 1958.

“Avec Catherine (Kate) à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée”, a-t-il déclaré.

William et Kate, tous deux âgés de 40 ans, ont joué un rôle central au sein de la famille royale ces dernières années, apparaissant régulièrement en public et emmenant de plus en plus leurs trois jeunes enfants à des événements tels que le jubilé de platine de la reine plus tôt cette année.



(Reportage par Kate Holton; Montage par Estelle Shirbon)