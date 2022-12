William et Kate se sont rencontrés par des chants de «USA, USA» et des poches de huées alors que les nuages ​​​​de la ligne de course visitent | Nouvelles du Royaume-Uni

Le premier voyage à l’étranger du prince et de la princesse de Galles depuis la mort de la reine a été éclipsé par la controverse à la maison.

William et Kate sont arrivés à Boston hier pour une visite de trois jours avant le prix Earthshotla cérémonie de remise des prix environnementaux du prince, vendredi.

Quelques heures plus tôt, la marraine du prince a démissionné de ses fonctions à Buckingham Palace après avoir demandé à plusieurs reprises à une visiteuse noire “d’où elle venait vraiment”.

Peul Ngozi



Dame Susan Hussey



Un porte-parole du palais de Kensington qui s’est entretenu avec William avant de monter à bord de son vol a déclaré que les commentaires de Lady Susan Hussey étaient “inacceptables” et que “le racisme n’a pas sa place dans notre société”.

Il a ajouté que Lady Hussey, 83 ans, avait raison de s’être retirée de son rôle honorifique de dame de la maison avec effet immédiat.

La monarchie a fait face à des allégations de racisme institutionnel depuis que Ngozi Fulani, un patron d’une organisation caritative d’origine britannique, a révélé ce qui s’était passé lors d’un événement au palais de Buckingham mardi.

Lady Hussey, qui a été la dame d’honneur de la reine pendant plus de 60 ans, lui a présenté “de profondes excuses pour le mal causé”.

William s’est concentré sur le prix Earthshot alors qu’il saluait les foules à Boston, déclarant: “Nous sommes tous les deux impatients de passer les prochains jours à découvrir les façons innovantes dont les habitants du Massachusetts s’attaquent au changement climatique.”

La Maison Blanche a confirmé que le couple royal devrait rencontrer Joe Biden, le président, plus tard cette semaine.

William et Kate se sont assis au bord du terrain pour regarder un match de la NBA et ont été hués par de petites poches de la foule autour du stade lorsqu’ils ont été présentés par un annonceur et diffusés sur grand écran.

À un moment donné, certains fans dans la foule ont pu être entendus applaudir bruyamment “USA, USA” lorsque le couple est apparu sur les écrans au centre au-dessus du terrain.

Ngozi Fulani, à gauche, et la reine consort au palais mardi



Analyse: William et Kate travailleront dur pour reconquérir l’Amérique Laura Bundock Correspondant royal @laurabundock Le moment ne pouvait pas être pire. William et Kate ne sont pas allés aux États-Unis depuis huit ans, une période qui a vu des changements monumentaux pour la monarchie. C’est aussi leur première fois en Amérique depuis que le prince Harry et Meghan ont quitté la Grande-Bretagne pour la Californie. “Ce qui s’est passé en Grande-Bretagne au cours des dernières 24 heures offre une très belle opportunité à William et Kate”, a déclaré Arianne Chernock, professeur d’histoire britannique à l’université de Boston. “S’ils devaient faire leur propre déclaration publique à Boston, cela résonnerait vraiment auprès du public américain.” C’est une chance pour eux de reconstruire les relations royales en Amérique. Les retombées de l’interview de Harry et Meghan avec Oprah, regardée par des millions de personnes dans le monde, ont endommagé l’image de la famille royale. Cette dernière dispute raciste ne fera pas grand-chose pour réparer cela, en particulier aux États-Unis. “Ce n’était pas le genre de chose qu’ils voulaient qu’il se passe dès le début de leur voyage”, a déclaré Autumn Brewington, chroniqueuse royale au Washington Post. “Cela sera considéré par de nombreuses personnes comme étayant les choses que Meghan et Harry ont dites à la fois en termes peut-être des commentaires qui leur ont été faits et de l’hésitation du palais à agir sur les choses qui leur ont été dites.” Le duc et la duchesse de Sussex feront bientôt la une des journaux avec leur série Netflix imminente et la publication des mémoires très médiatisées de Harry. La visite du prince et de la princesse de Galles était censée aider à remettre la famille royale sur le devant de la scène aux États-Unis. Cela leur donne également une scène mondiale pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Leurs engagements à Boston portent sur le changement climatique, les jeunes vulnérables, le sport et la petite enfance. “C’est un moment vraiment important pour le couple de se réinitialiser fondamentalement et d’indiquer où la famille royale va être dans les années à venir”, a déclaré le professeur Chernock. Boston a une histoire profonde avec la famille royale, c’était le berceau de la révolution américaine, et il reste une fascination pour la monarchie britannique. Attendez-vous à voir le prince et la princesse de Galles travailler dur pour reconquérir l’Amérique.

Le patron de l’association réagit à sa démission

Buckingham Palace a déclaré hier qu’il prenait l’incident “extrêmement au sérieux” et a qualifié les commentaires de Lady Hussey d'”inacceptables et profondément regrettables”.

Mme Fulani travaille comme défenseur des survivants de violence domestique et a décrit l’échange comme une “violation”.

S’adressant à LBC, la directrice générale de Sistah Space a déclaré que “personne du palais ne m’a parlé”, mais qu’elle serait “heureuse d’avoir une conversation pour trouver une solution positive”.

Réfléchissant davantage, elle a déclaré: “Pour être honnête, je souhaite que la dame puisse parler et connaître les dommages qu’elle a causés et de préférence ne pas être face à face.

“Mais qu’elle démissionne, cela n’a rien à voir avec moi. Je ne me sens pas bien à ce sujet. C’est une aînée et dans ma culture, nous respectons les aînés.

“Il faut avoir des conversations avec les personnes concernées pour que ce genre de chose ne se reproduise plus.”

L’année dernière, la duchesse de Sussex a affirmé qu’un membre de la maison royale avait fait part de ses inquiétudes au sujet de quelle couleur de peau son fils Archie aurait avant sa naissance.

Hussey a “interrogé” les Peuls – témoin



Les Royals doivent “intensifier”

Mandu Reid, chef du Parti de l’égalité des femmes, qui se tenait à côté de Mme Fulani et a été témoin de l’échange, s’est dite “stupéfaite”.

“C’était vraiment inconfortable. Si Ngozi était une femme blanche, il n’y aurait aucun moyen que cette série d’interrogatoires ait eu lieu. Ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“Nous n’étions pas des briseurs de porte, mais nous nous sommes sentis presque comme des intrus.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle était rassurée par la démission de Lady Hussey et ses excuses, elle a répondu non – et que la famille royale devait “intensifier” et reconnaître que “le racisme institutionnel fait partie de la culture”.