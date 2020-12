Le duc et la duchesse de Cambridge ont été accusés d’avoir par inadvertance bafoué la « règle des six » après avoir rencontré le prince Edward et sa famille à Sandringham.

William et Kate, avec leurs enfants Prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans, se seraient « mêlés » à l’oncle du prince, sa femme Sophie et leurs enfants Lady Louise Windsor, 17 ans, et James Viscount Severn, 13 ans, dans une attraction publique.

Les deux groupes étaient en visite à Luminate, une promenade dans les bois sur le thème de Noël à la résidence Queen’s Norfolk, avec des membres du public dimanche soir.

Les deux sont arrivés séparément, des sources royales soulignant qu’il n’y avait aucune intention de se réunir en tant que groupe de neuf personnes.

Mais alors qu’ils parcouraient le sentier illuminé à sens unique d’un kilomètre, les deux familles ont été vues et photographiées en train de se mélanger et de bavarder à plusieurs reprises, tout en restant fidèles à la distance sociale.

Sur la photo de gauche: Sophie Wessex, le vicomte Severn, Lady Louise, la princesse Charlotte, le prince William, le prince George

La résidence Queen’s Norfolk est couverte par les règles de niveau deux, ce qui signifie que seulement six personnes – y compris les enfants – peuvent se retrouver à l’extérieur si elles ne sont pas du même foyer ou de la même bulle de soutien.

Le règlement stipule clairement: «Vous pouvez voir des amis et des membres de votre famille avec lesquels vous ne vivez pas (ou avec lesquels vous n’avez pas de bulle de soutien) à l’extérieur, dans un groupe de six personnes maximum. Cette limite de six comprend les enfants de tout âge ».

Ils disent également que la police peut prendre des mesures contre ceux qui se réunissent en groupes plus importants – un avis de pénalité fixe de 200 £ pour la première infraction, doublant pour chaque autre infraction jusqu’à 6400 £.

Un membre étonné du public, qui a cassé les familles sur leur téléphone, a déclaré au Mail qu’il avait vu les familles se «mêler» à plusieurs reprises. L’une de ces photographies montre clairement le groupe de neuf, suivi de gardes du corps, marchant ensemble en groupe.

Sur la photo de gauche à droite: le prince George à côté de la princesse Charlotte, avec les princes William et Louis juste devant. Derrière eux se trouvent Kate, Sophie Wessex et le vicomte Severn. À l’arrière, Lady Louise et Prince Edward

William est à l’avant portant Louis sur ses épaules avec George à ses côtés, Kate est avec Charlotte et Sophie, qui suit James derrière elle, avec le comte de Wessex et sa fille Louise à l’arrière.

Une autre photo montre William, tenant la main de George et Charlotte, marchant aux côtés de Sophie, James et Louise.

Un visiteur qui a vu le groupe a déclaré: « Ils enfreignaient clairement les règles de Covid, à mon avis, car il y en avait neuf dans deux ménages distincts. Ils passaient évidemment tous une soirée amusante. On pouvait dire que les jeunes royaux passaient un bon moment.

Mais je ne pouvais pas m’empêcher de penser que c’était une règle pour eux et une autre pour nous autres. C’était vraiment assez flagrant.

Hier soir, des sources royales ont suggéré que tout contact était par inadvertance. Ils ont déclaré: « Les deux familles ont reçu des créneaux consécutifs distincts pour visiter le sentier juste avant son ouverture au grand public. Ils sont arrivés et sont partis dans leurs propres groupes familiaux.

« Comme tous ceux qui ont de jeunes enfants le savent, il y a eu des moments au cours de la marche de 90 minutes où il était difficile de séparer les deux groupes familiaux, en particulier en cas de goulots d’étranglement sur le sentier. »

Toute la lumière dans la nuit: le prince William sur la marche d’un mile

William et Kate, tous deux âgés de 38 ans, séjournent avec leurs enfants à Anmer Hall sur le domaine de Sandringham depuis dix jours. Ils avaient espéré passer la saison des fêtes avec la famille de Kate dans le Berkshire, mais ont été contraints de renoncer à leurs plans en raison de la pandémie.

Ils se sont rendus à Anmer avant l’introduction des règles des niveaux trois et quatre, empêchant les voyages non essentiels depuis Londres, où ils vivent au palais de Kensington. Edward et sa famille se sont rendus à Norfolk depuis leur domicile à Bagshot Park à Surrey.

Les billets pour la famille pour l’expérience Luminate coûtent 52 £. Les deux groupes ont eu un créneau de départ compris entre 16h15 et 16h30.

Le sentier est éclairé par des affichages mis en musique avec des arbres éclairés de différentes couleurs et des fées scintillantes dans des cages. Plusieurs panneaux rappellent aux marcheurs la nécessité d’une distanciation sociale.

Un membre du personnel de l’attraction a déclaré qu’ils avaient plaisanté avec George et Charlotte en disant qu’il y avait des tigres dans les bois en passant.

À un autre stade, les familles ont été vues dans une zone de rafraîchissement, se rassemblant autour de foyers où elles ont grillé des guimauves achetées dans un étal.

George, portant une casquette plate et des bottes en caoutchouc vert, a également été vu courant dans un labyrinthe. Il était observé par Kate qui portait un jean, des bottines, une veste courte et un chapeau à bords.

William, qui portait également une casquette plate et des bottes en caoutchouc avec une écharpe rose sur sa veste, a été photographié en train de s’amuser en passant sa tête au-dessus du labyrinthe. Il a été suivi par Sophie et Louise serrant des boissons à emporter, et Edward.

Les détectives qui suivaient, ont ordonné aux membres du public de ne pas prendre de photos, disant que la famille royale était « en visite privée ».

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que la règle des six signifiait que les familles ne devraient pas s’arrêter pour discuter avec d’autres familles si elles les rencontraient dans la rue.

« La règle de six consiste à s’assurer que les gens sont consciencieux et ne mettent pas la santé des autres en danger », a-t-elle ajouté, lorsqu’on lui a demandé si une famille de quatre, parlant à une autre famille de quatre, briserait le règles.

Mais les avocats ont fait valoir que l’interprétation est «fausse» car l’interdiction s’applique aux rassemblements «gérés par une entreprise, une institution caritative, bienveillante ou philanthropique ou un organisme public».

Il y a aussi beaucoup de confusion quant à savoir si la règle de six inclut les jeunes enfants, ce qu’elle fait au niveau deux.