William et Kate rendront-ils visite à Harry et Meghan lors de leur tournée américaine ? Il est peu probable que des sources disent

Le prince et la princesse de Galles atterriront à Boston aux États-Unis mercredi avant leur participation à la deuxième cérémonie annuelle des Earthshot Prize Awards vendredi. Et bien que le duc et la duchesse de Sussex résident en Californie, ils seront tout près à New York, assistant au gala des droits de l’homme de Robert F. Kennedy pour accepter un prix.

Un assistant royal raconte Personnescependant, la cérémonie sera l’objectif principal du couple – “et nous ne serons pas distraits par d’autres choses”.

La déclaration intervient des mois après que les deux couples – autrefois surnommés les « quatre fabuleux » – semblent réunis après la mort de la reine Elizabeth. Les rumeurs d’une rupture royale persistaient cependant, malgré les quatre personnes en deuil saluant à l’extérieur du château de Windsor à l’invitation de William.

Sources dit à l’époque, “aucun rapprochement significatif” n’avait été fait dans les mois suivant la sortie de Harry et Meghan.

Les fans des Sussex ont gardé l’espoir, cependant, qu’une branche d’olivier aurait pu être tendue au couple.

Comme Meghan Markle accueilli En deuil à Windsor, une adolescente a tendu la main et l’a embrassée. À propos du câlin, elle a dit: “Je voulais juste lui montrer qu’elle est la bienvenue ici.”