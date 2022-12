William et Kate publient une photo de famille estivale pour la carte de Noël officielle

Le Royaume-Uni a peut-être été recouvert de neige cette semaine, mais vous ne le sauriez pas d’après l’image sur la carte de Noël officielle du prince et de la princesse de Galles.

La photo, publiée sur les comptes de médias sociaux officiels du couple royal, les montre lors d’une promenade familiale ensoleillée avec leurs trois enfants rayonnants et aux jambes nues : le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans.

Kensington Palace, la résidence officielle du couple, tweeté la photo mardi avec un emoji de sapin de Noël et le message : “Partageons une nouvelle photo de la famille pour la carte de Noël de cette année !”

Vêtus de jeans et de baskets, le couple royal est représenté marchant le long d’un chemin dans un parc, main dans la main avec leurs enfants.

L’image aux couleurs décontractées montre le prince George, qui est le deuxième sur le trône, vêtu d’un short polo bleu et d’un short bleu marine, aux côtés de la princesse Charlotte dans une combinaison courte en jean et du prince Louis en short en jean et un short rayé. -Chemise à manches.

Tournée plus tôt cette année à Norfolk, dans l’est de l’Angleterre, par le photographe primé Matt Porteous, l’image des Gallois a été publiée moins de 48 heures avant que les trois derniers épisodes des docuseries du prince Harry et de la duchesse de Sussex ne soient diffusés sur le service de streaming.

Plus tôt cette semaine, le roi Charles III a publié la première carte de Noël officielle de son règne.

Choisie par le roi et Camilla, reine consort, la photo a été prise par Sam Hussein aux Braemar Games en Écosse le 3 septembre, cinq jours avant la mort de la reine Elizabeth II et alors que Charles était encore prince de Galles.

Il présente le couple qui se regarde, avec le roi de profil portant un costume beige et une cravate rayée et Camilla dans un chapeau et une veste verts.