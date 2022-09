William et Kate ne peuvent pas passer de la rupture jusqu’à ce que Harry et Meghan “reconnaissent la douleur qu’ils ont causée”, affirme un initié

Le PRINCE William et Kate Middleton ne peuvent pas sortir de leur rupture jusqu’à ce que le prince Harry et Meghan Markle reconnaissent la douleur qu’ils ont causée, a déclaré un initié.

Le prince et la princesse de Galles estiment que l’interview d’Oprah du duc de la duchesse de Sussex “a franchi une ligne” et que “quelqu’un devrait en reconnaître les motifs”, a ajouté la source.

Le prince William et Kate Middleton avec le prince Harry et Meghan Markle au château de Windsor la semaine dernière Crédit : Getty

Les quatre sont également apparus ensemble au Westminster Hall mercredi, lorsque Harry a été interdit de porter l’uniforme militaire Crédit : Getty

Ils ont déclaré au Telegraph: “Ils ont le sentiment qu’ils ont dû être inflexibles pour envoyer un message selon lequel vous ne pouvez pas simplement dire ces choses extrêmement bouleversantes sans qu’il y ait de conséquences.”

Cela vient après que Harry et Meghan n’aient apparemment pas été invités à une réception d’État organisée par le roi Charles au palais de Buckingham.

Le duc et la duchesse de Sussex auraient reçu une invitation plus tôt cette semaine pour le grand événement au palais de Buckingham.

Le rassemblement, qui verra des personnalités étrangères se rencontrer à la veille des funérailles de Sa Majesté, devrait être le plus grand des leaders mondiaux de l’histoire moderne.

Mais les responsables du palais ont insisté sur le fait que c’était uniquement pour les membres de la famille royale qui travaillaient – ​​et les aides insistent sur le fait que Meghan et Harry sont peu susceptibles d’y assister, rapporte The Telegraph.

Aujourd’hui, le prince Harry portera également son uniforme militaire ce soir pour une veillée au cercueil de la reine.

Il avait initialement été interdit de le porter parce qu’il n’est plus un membre de la famille royale.

On espérait que les frères William et Harry pourraient se réconcilier après avoir semblé unis dans le chagrin de la mort de la reine.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint le nouveau prince et la princesse de Galles et d’autres membres de la famille royale pour une réunion intime au palais de Buckingham mardi soir.

L’affaire familiale était censée être petite et privée pour recevoir le cercueil de la reine avant qu’il ne soit emmené à Westminster Hall pour y être exposé.

Le prince William a également invité Harry et Meghan à saluer les personnes en deuil au château de Windsor la semaine dernière.

Les frères ont mis de côté leurs différences comme les quatre fleurs inspectées.

Une source royale a déclaré: “C’était une importante démonstration d’unité pour la reine.”

La branche d’olivier de William a été livrée et acceptée moins d’une heure avant que les “Fab Four” ne se rassemblent devant le château de Windsor.

Seuls William et Kate – nouvellement nommés prince et princesse de Galles – devaient rencontrer le public à partir de 16h30.

Mais le bain de foule a été retardé jusqu’à 17h15 pour inclure Harry et Meghan.

Les frères avaient à peine parlé pendant 2 ans et demi après le départ des Sussex pour les États-Unis.

Et c’était la première fois que les couples étaient vus en public en tant que quatuor depuis le Jour du Commonwealth en mars 2020.

Mais les experts royaux ont affirmé que la trêve serait probablement de courte durée à moins qu’il n’y ait un changement majeur dans les attitudes.