Inutile de dire que le duc et la duchesse de Sussex ne prendraient pas bien cette nouvelle. Une source a dit OK ! (via GB News) comment Meghan Markle a été surprise par l’éventuel déménagement du prince William et de Kate Middleton aux États-Unis et a eu l’impression qu’ils empiétaient sur son domaine et celui de son mari. Cependant, Jennie Bond, qui était une correspondante royale de la BBC, a déclaré D’ACCORD! que tout le monde pourrait sauter le pas sur cette théorie de la guerre de territoire. Bond pensait que le changement de marque pourrait avoir quelque chose à voir avec des limitations de temps, souhaitant l’inscrire dans les livres avant une éventuelle date d’expiration.

« Il ne faut pas chercher à établir des rivalités imaginaires entre William et Catherine [and] Harry et Meghan. Ils ont suffisamment de problèmes sans que nous ajoutions davantage de spéculations infondées », a déclaré Bond au média.

Bien sûr, si les gens pensent que cette décision a été prise par le prince William uniquement pour se venger de son frère pour toutes les affirmations qu’il a faites dans « Spare », ses mémoires révélatrices, ils doivent se rappeler à quel point la princesse a de pouvoir. du Pays de Galles fait partie de la famille royale. Espérons que si la Fondation royale déménage aux États-Unis, elle pourra travailler en tandem avec la Fondation Archewell plutôt que contre elle. Après tout, tous deux défendent de bonnes causes.