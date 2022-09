William et Harry “se sont démarqués” en ne marchant pas ensemble pendant la veillée émotionnelle pour Queen, selon un expert en langage corporel

Les princes William et Harry se sont démarqués ce soir alors qu’ils se séparaient lors de la veillée de la reine, a affirmé un expert en langage corporel.

Les frères étaient unis dans le chagrin alors qu’ils montaient la garde du cercueil de Sa Majesté à Westminster Hall ce soir.

Le prince William a marché devant le prince Harry tandis que tous leurs autres cousins ​​se sont jumelés pour entrer dans Westminster Hall Crédit : AFP

Mais tandis que leurs cousins ​​- qui les rejoignirent pour le moment de réflexion de 15 minutes – défilèrent dans le couloir par paires, William marcha devant Harry.

Le prince de Galles, qui portait l’uniforme n ° 1 des Blues et des Royals, a lentement conduit les petits-enfants de la reine à leurs postes.

Harry suivait derrière, devant les princesses Béatrice et Eugénie, Zara Tindall et Peter Phillips et Lady Louise Windsor et James, vicomte Severn.

Décollant de la scène, l’experte en langage corporel Judi James a déclaré au Sun: “William et Harry étaient les seuls frères et sœurs à ne pas marcher côte à côte.

“Ils sont arrivés avec William marchant le premier et Harry derrière lui alors que les autres faisaient équipe.

“Contrairement aux autres petits-enfants, William et Harry avaient le petit confort des visières de leurs chapeaux cachant la plupart de leurs visages.

“La bouche de Harry était serrée en ligne droite tout au long et il n’a rien révélé émotionnellement.”

Les petits-enfants chéris de la reine se sont tenus côte à côte ce soir dans l’ultime démonstration de respect pour leur « grand-mère » bien-aimée.

Judi l’a décrit comme un “acte uni d’incroyable maîtrise de soi”.

Et elle a dit que les huit petits-enfants de la reine “se sont inspirés” les uns des autres pour terminer le moment de silence.

L’expert a expliqué: “Une fois qu’ils ont pris leurs positions et adopté leur pose, il était même difficile de les repérer en train de respirer.

“Il n’y avait pas de larmes et aucun des signaux de tension ou d’anxiété attendus, juste un air de détermination qui suggérait qu’ils tiraient tous la force les uns des autres pour accomplir ce geste pour leur grand-mère.”

Les princesses Béatrice et Eugénie ont rendu hommage plus tôt, remerciant la reine de les avoir fait rire et d’avoir cueilli de la bruyère et des framboises.

Ils ont ajouté de manière touchante: “Ce fut l’honneur de nos vies d’avoir été vos petites-filles.”

Les frères ont déposé séparément, tandis que leurs cousins ​​​​sont partis par paires Crédit : Reuters