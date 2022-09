William et Harry marchent ensemble derrière le cercueil de la reine Elizabeth II

LONDRES – Les princes William et Harry ont marché derrière le cercueil de leur grand-mère mercredi, côte à côte, avec des visages stoïques et de pierre, alors que le cortège de la reine Elizabeth II traversait des rues bordées de personnes en deuil.

En tant que garçons âgés de 15 et 12 ans, les deux semblaient presque perdus dans le choc et la tristesse.

William, 40 ans, est l’héritier, second dévoué de leur père, le nouveau roi. Il a repris les anciens titres de Charles : prince de Galles et duc de Cornouailles. Et il supervisera le duché de Cornouailles, une énorme collection de propriétés foncières dans le sud de l’Angleterre d’une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars, selon les comptes les plus récents.

Harry, 37 ans, vit dans le sud de la Californie, fait son chemin et sa fortune, se prépare à publier un mémoire qui diffusera le linge de la famille royale et vraisemblablement des sentiments de blessure et ses accusations selon lesquelles son père l’a coupé financièrement et que quelqu’un de la famille s’est inquiété quelle couleur lui et les enfants de Meghan pourraient être.