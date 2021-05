William et Harry furieux disent qu’une interview de Martin Bashir à la BBC a conduit à la mort de la princesse Diana – The Right Scoop

Ce n’est vraiment pas ma timonerie, mais je vais quand même publier dessus au cas où l’un d’entre vous serait vraiment intéressé. Les « Royals » n’ont jamais été aussi intéressants pour moi, mais apparemment un rapport explosif vient de sortir qui prouve que le journaliste de la BBC Martin Bashir a trompé la princesse Diana en 1995 avec de faux documents afin d’obtenir une interview avec elle sur l’infidélité du prince Charles. Et ses fils sont maintenant furieux et publient des déclarations:

NY POST – Les princes furieux William et Harry ont critiqué les chefs et le journaliste de la BBC Martin Bashir pour avoir incité la princesse Diana à lui donner sa tristement célèbre interview – qui, selon eux, a alimenté sa «peur, sa paranoïa et son isolement», et conduit à sa mort. William a insisté sur le fait que l’émission spéciale « Panorama » ne devrait plus jamais être diffusée, ajoutant: « L’interview a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres. » Harry a ajouté: «Notre mère était une femme incroyable qui a consacré sa vie au service. Elle était résiliente, courageuse et incontestablement honnête. L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie. »

Voici la déclaration du prince William:

Une déclaration sur le rapport d'aujourd'hui de l'enquête Dyson – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 20 mai 2021

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas l’interview (comme moi), voici un bref résumé:

Les frères – dont la relation est tendue – sont unis dans leur dégoût face au radiodiffuseur de service public britannique, qui a diffusé l’interview de novembre 1995 où leur mère a rompu le silence sur la liaison du prince Charles avec Camilla Parker Bowles, en disant: «Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu encombré. Alors que Diana était séparée de Charles à l’époque, cela a conduit la reine à insister sur le fait que le couple devrait enfin divorcer. À la suite du divorce, elle a perdu son titre de Son Altesse Royale – et toute la sécurité qui l’accompagnait. Deux ans plus tard, en août 1997, Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle était en vacances avec son petit ami Dodi Fayed. William et Harry avaient 15 et 12 ans à l’époque.

Les princes se sont prononcés à la suite des conclusions d’un rapport officiel de Lord Dyson publié jeudi, qui fustigeait Bashir, qui a courtisé Diana pour qu’elle donne l’interview en utilisant de faux documents, y compris des relevés bancaires simulés qui prétendaient montrer que le personnel du palais était payé. histoires à son sujet. Le rapport a également critiqué les patrons de la BBC, y compris l’ancien chef de la BBC Lord Hall, pour avoir tenté de le dissimuler.

Harry – qui n’a pas caché son aversion pour la presse – a ajouté: «À ceux qui ont pris une forme de responsabilité, merci de l’avoir possédée. C’est le premier pas vers la justice et la vérité. «Pourtant, ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui. Autrefois, et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication. «Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé. En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. Rappelons-nous qui elle était et ce qu’elle représentait.

La BBC a publié sa propre déclaration, acceptant les conclusions et s’excusant pour ce qui s’est passé:

Un jour de honte pour la BBC car elle dit enfin qu’elle est «très désolée» pour les circonstances dans lesquelles Martin Bashir a obtenu une interview de Panorama avec la princesse Diana.

Le prince William et Harry sont à juste titre furieux de ce qui s’est passé.

Beaucoup diront que ces excuses sont deux décennies trop tard. – Dan Wootton (@danwootton) 20 mai 2021

Selon le NY Post, « La BBC a maintenant envoyé des lettres d’excuses à la reine et aux princes, aux côtés du prince Charles, tandis que Bashir a quitté son rôle de rédacteur en chef de la religion à la BBC. »

Je n’ai pas vu ce rapport et je ne connais pas les tenants et les aboutissants de toutes les tromperies, mais il semble que Martin Bashir soit juste un autre Dan Rather travaillant pour un média de déchets.