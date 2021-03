Le prince William est toujours « très contrarié » par l’interview explosive du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey ce mois-ci, ont affirmé des sources.

La « tête du duc de Cambridge est partout » après que le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré que le racisme les avait chassés de Grande-Bretagne lors de leur entretien de deux heures avec CBS, a déclaré une source proche du prince.

Cela vient après que l’amie de Meghan Markle, Gayle King, cette semaine, a révélé que les conversations entre le prince Harry, son frère et leur père, le prince Charles, n’étaient « pas productives ».

Un ami du duc a déclaré au Sunday Times: « C’est toujours cru. Il est très bouleversé par ce qui s’est passé, bien qu’il ait absolument l’intention que la relation entre Harry et lui guérisse à temps.

Le prince William (photographié lors d’un message spécial pour Comic Relief) est toujours « très contrarié » par l’interview donnée par le duc et la duchesse de Sussex

Pendant ce temps, un ancien assistant du palais a décrit comment le duc de Cambridge s’était retrouvé avec « l’absence de son frère » après avoir décidé de se retirer en tant que royal senior et de migrer en Californie.

Ils ont dit: « Une fois qu’il a surmonté la colère de la façon dont les choses se sont passées, il s’est retrouvé avec l’absence de son frère.

« Ils ont tout partagé sur leur vie, un bureau, une fondation, des réunions ensemble presque tous les jours et il y avait beaucoup de plaisir en cours de route. Il le manquera pour toujours.

Pendant ce temps, un autre ami proche des deux frères a déclaré que les commentaires du prince Harry selon lesquels son frère était « piégé » dans le système « étaient loin de la réalité » et a déclaré: « Il a un chemin tracé pour lui et il accepte complètement son rôle. »

Plus tôt dans la journée, il a été révélé que plus de 90 minutes d’images inédites de l’interview d’Oprah pourraient être diffusées au public par ITV et faire échouer les pourparlers de paix entre le duc de Cambridge et son frère.

Une source a déclaré au Sunday People: « Il y a beaucoup d’intérêt à montrer l’interview dans son intégralité.

« Le programme original était le plus grand spectacle de l’année à ce jour au Royaume-Uni et a été acheté par des entreprises du monde entier. »

Ils ont ajouté: « La société de production d’Oprah sait qu’elle est assise sur une mine d’or, il est donc possible qu’un accord puisse être conclu. »

Cela vient après que la présentatrice de CBS, Gayle King, a déclaré qu’elle avait parlé aux Sussex qui lui avaient dit qu’Harry avait parlé au duc de Cambridge et au prince de Galles après l’interview.

Mais elle a déclaré que les conversations n’étaient « pas productives » et que les Sussex tenaient à ce que « la famille royale intervienne et dise à la presse de s’arrêter avec les fausses histoires injustes, inexactes et qui ont définitivement une tendance raciale ».

Le duc et la duchesse de Sussex lors de leur entretien de deux heures avec Oprah Winfrey

La présentatrice de CBS, Gayle King, a déclaré qu’elle avait parlé aux Sussex et que les conversations entre le prince Harry et son frère et son père n’étaient « pas productives »

Mme King, 66 ans, qui est également une amie proche d’Oprah, n’a donné aucun exemple des histoires auxquelles elle faisait référence, mais a ajouté que Meghan avait « des documents pour étayer tout ce qu’elle a dit lors de l’interview d’Oprah ».

Elle a déclaré à CBS This Morning: « Eh bien, je n’essaie pas d’annoncer la nouvelle, mais je les ai en fait appelés pour voir comment ils se sentaient, et c’est vrai, Harry a parlé à son frère et il a également parlé à son père.

«On m’a dit que ces conversations n’étaient pas productives. Mais ils sont heureux d’avoir au moins entamé une conversation.

« Et je pense que ce qui les bouleverse encore, c’est que le palais continue de dire qu’ils veulent résoudre le problème en privé, mais pourtant, ils croient que ces fausses histoires sortent qui sont toujours très désobligeantes contre Meghan.

« Personne dans la famille royale n’a encore parlé à Meghan, à ce moment particulier.

Le prince Harry arrive avec son témoin, le prince William, à la chapelle St George, au château de Windsor, en 2018

Le duc et la duchesse de Sussex assistent au service du Commonwealth Day 2020

« Et je pense que c’est frustrant pour eux de voir que c’est une conversation raciale sur la famille royale alors que tout ce qu’ils voulaient depuis le début, c’était que la famille royale intervienne et dise à la presse de s’arrêter avec les fausses histoires injustes, inexactes et qui ont définitivement un caractère racial. incliner.

« Et tant que vous ne pouvez pas l’admettre, je pense que cela va être difficile d’avancer. Mais ils veulent tous les deux aller de l’avant avec cela et ils veulent tous deux la guérison dans cette famille. En fin de compte, c’est la famille d’Harry.

Au cours de l’interview à la bombe, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré que le racisme les avait chassés de Grande-Bretagne et affirmé que leur fils Archie s’était vu refuser le titre de prince parce qu’il était métis.

Meghan Markle a affirmé être entrée dans la famille royale « naïvement » et n’a fait aucune recherche sur son mari ou l’institution et le prince Harry a accusé son père, le prince Charles, de refuser de prendre ses appels lorsque le couple a émigré aux États-Unis l’année dernière.

Jeudi dernier, le prince William a défendu la famille royale, affirmant que ce n’était « vraiment pas une famille raciste » lors d’un voyage dans une école à Londres, et a déclaré de manière inquiétante à propos de Harry: « Je ne lui ai pas encore parlé mais je le ferai. ».