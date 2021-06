William Dudley sur l’inflation, le tapering de la Fed, la domination du dollar

La récente flambée de l’inflation aux États-Unis est probablement transitoire pour le moment, mais elle pourrait devenir plus persistante dans les années à venir à mesure que davantage de personnes retournent au travail, a déclaré l’ancien président de la Fed de New York, William Dudley.

« Je pense que la peur en ce moment va probablement s’atténuer un peu au cours de l’année prochaine, mais je pense qu’à long terme, allons-nous voir une inflation … supérieure à 2%? Je pense que la Fed va pour réussir à le faire », a déclaré Dudley mercredi à « Squawk Box Asia » de CNBC.

L’inflation a été au centre des préoccupations ces dernières semaines. Les investisseurs craignent qu’une hausse plus rapide des prix à la consommation n’incite la Réserve fédérale à relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu. L’indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 4,2 % en avril par rapport à il y a un an, la plus forte augmentation depuis septembre 2008.

La Fed avait précédemment indiqué qu’elle était prête à laisser l’inflation dépasser l’objectif de 2 % pendant un certain temps avant de relever ses taux.