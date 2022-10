William défend la faune dans son premier discours en tant que prince de Galles

LONDRES –

Le prince William a prononcé mardi son premier discours en tant qu’héritier du trône britannique lors d’un sommet sur la protection de la faune, signalant que la famille royale continuera de défendre les causes environnementales alors que le roi Charles III est contraint de se retirer de la campagne de première ligne.

William a prononcé le discours d’ouverture du sommet mondial United for Wildlife à Londres, s’adressant à quelque 300 représentants d’agences d’application de la loi, de groupes de conservation et d’entreprises qui luttent contre le commerce de produits illégaux d’espèces sauvages, estimé à 20 milliards de dollars par an.

Le prince et sa Fondation royale ont créé United for Wildlife en 2014 pour protéger les espèces menacées du commerce illégal de marchandises telles que l’ivoire d’éléphant et la corne de rhinocéros. Travaillant avec des organisations qui ciblent le blanchiment d’argent et d’autres formes de crime organisé, le groupe affirme avoir formé plus de 100 000 personnes et contribué à quelque 250 arrestations et 200 saisies de produits animaux illégaux dans le monde.

Le monde naturel est un cadeau que tout le monde devrait protéger, a déclaré William au rassemblement.

“C’est une leçon que j’ai apprise dès mon plus jeune âge, de mon père et de mon grand-père, tous deux naturalistes engagés à part entière, et aussi de ma grand-mère qui me manquait beaucoup, qui se souciait tant du monde naturel”, a-t-il déclaré, faisant référence à à Charles et feu le prince Philip et la reine Elizabeth II. “En période de perte, c’est un réconfort d’honorer ceux qui nous manquent à travers le travail que nous faisons.”

William a cité la récente condamnation d’un homme de 49 ans pour trafic d’espèces sauvages comme exemple de la manière dont les agences travaillent au-delà des frontières pour résoudre le problème.

Moazu Kromah, un citoyen du Libéria, a conspiré avec deux autres hommes pour faire passer en contrebande environ 190 kilogrammes (419 livres) de cornes de rhinocéros et 10 tonnes d’ivoire de divers pays d’Afrique de l’Est à des acheteurs aux États-Unis et en Asie du Sud-Est de 2012 à 2019, selon le ministère américain de la Justice. Environ 35 rhinocéros et 100 éléphants ont probablement été braconnés pour fournir ce poids de matériel, a indiqué le département.

Kromah, 49 ans, a été extradé vers New York depuis l’Ouganda en 2019. Il a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de trafic d’espèces sauvages plus tôt cette année et a été condamné à 63 mois de prison.

La condamnation est le résultat de la coopération entre les autorités ougandaises et kenyanes, ainsi que le US Fish & Wildlife Service et la US Drug Enforcement Administration, a indiqué le ministère de la Justice.

Mais malgré de tels succès, les criminels violents continuent de braconner en raison des énormes profits du trafic illégal d’espèces sauvages, a déclaré William. Anton Mzimba, un garde forestier qui a été abattu devant son domicile en Afrique du Sud plus tôt cette année, aurait été l’une de leurs victimes.

“Anton s’est consacré à la protection de la faune, assumant son rôle avec diligence et professionnalisme malgré les menaces de mort”, a déclaré le prince. “Il s’est opposé à des criminels violents et a payé le prix ultime. Il est juste que nous lui rendions hommage, ainsi qu’à tous les autres rangers désintéressés et écologistes de première ligne ici aujourd’hui.”

Le discours de William est intervenu moins d’un mois après avoir assumé le rôle d’héritier du trône alors que son père, l’actuel roi Charles III, est devenu monarque après la mort de la reine Elizabeth II. Le choix du lieu démontre que la protection de l’environnement restera une priorité royale, même si Charles devrait prendre du recul sur une question qu’il défend depuis 50 ans.

En vertu des règles qui régissent la monarchie constitutionnelle britannique, le souverain n’est pas autorisé à s’immiscer dans les questions politiques. Pour s’assurer de respecter ces règles, Elizabeth a assidûment gardé ses opinions pour elle tout au long de son long règne.

Bien que Charles ait reconnu qu’il devra être plus prudent dans ses déclarations publiques maintenant qu’il est roi, il a également précisé qu’il prévoyait de passer le relais.

“Il ne me sera plus possible de consacrer autant de temps et d’énergie aux œuvres caritatives et aux problèmes qui me tiennent tant à cœur”, a déclaré le nouveau roi dans son premier discours à la nation. “Mais je sais que ce travail important se poursuivra entre les mains de confiance d’autres.”

L’engagement de William envers l’environnement a été mis en évidence l’été dernier lorsqu’il a pris la parole lors d’un concert télévisé international qui s’est tenu devant le palais de Buckingham pour célébrer les 70 ans de feu la reine sur le trône.

Avec des images d’une jungle luxuriante et verte projetées sur les murs du palais derrière lui, William a appelé à une coopération internationale dans la lutte contre le changement climatique.

“Ensemble, si nous exploitons le meilleur de l’humanité et restaurons notre planète, nous la protégerons pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les générations futures”, a-t-il déclaré.