William Christopher a eu une habitude inattendue sur le plateau pendant M*A*S*H

Bien que le père Mulcahy soit un prêtre catholique, il était bien éduqué dans d’autres confessions et possédait un vocabulaire impressionnant qu’il utilisait fréquemment, ce qui le rendait un peu unique pour un saint homme. Il y avait en lui une profondeur mondaine qui démentait sa douceur, et qui venait en grande partie de Christopher. Il a déclaré au Tuscon Citizen :

« Dans cette vie d’acteur transistor, je prends Homère, qui a presque 3 000 ans, et je me souviens qu’Alexandre le Grand avait toujours sur lui une copie de « l’Iliade ». Dieu sait que je n’aime rien de plus que lire Homère en grec ancien. Je vais lire l’Iliade depuis 20 ans maintenant. Je trouve la beauté de la poésie grecque ancienne passionnante. Lorsque vous la lisez, vous ne vous sentez pas vraiment connecté. au temps. Cela me donne un sentiment de continuité de la vie. C’est cumulatif et me prouve que certaines choses dans la vie durent.

C’est quelque chose d’assez profond, et vous pouvez presque imaginer le père Mulcahy expliquant exactement la même chose à Hawkeye (Alda), Klinger (Jamie Farr) ou à l’un des autres membres de son troupeau quelque peu capricieux. Et même si la plupart des prêtres ne lisent ni ne parlent le grec ancien, ils connaissent généralement le latin, ce ne serait donc pas un énorme saut. Les personnages de « M*A*S*H » ont été assez fortement influencés par les acteurs qui les ont joués, et on a l’impression qu’il y avait beaucoup de Christopher dans le Père Mulcahy, même si l’acteur n’est même pas catholique. Il y avait cependant une grande différence entre l’homme et le personnage qu’il incarnait, car un seul d’entre eux savait écouter.