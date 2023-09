William Byron remporte la course aux séries éliminatoires de NASCAR Texas pour l’histoire d’Hendrick

FORT WORTH, Texas – William Byron a pris la tête pour la première fois après le redémarrage final avec six tours à jouer pour gagner au Texas Motor Speedway dimanche, se qualifiant pour les huitièmes de finale des séries éliminatoires de NASCAR tout en offrant à Hendrick Motorsports sa 300e victoire.

Alors que Bubba Wallace et Chase Briscoe se battaient pour la tête, Byron a réussi à se placer sous eux avant de terminer ce premier tour et d’y rester.

Wallace, qui vient de se faufiler en huitièmes de finale, est parti de la pole et a mené un sommet en carrière de 111 tours pour commencer le deuxième tour, mais a terminé troisième derrière Byron et Ross Chastain, un autre prétendant aux séries éliminatoires. Wallace a grimpé de trois places pour se classer neuvième au classement, toujours une en dessous de la ligne de coupure une fois ce tour terminé.

« Je me suis étouffé… J’ai eu mon pire redémarrage », a déclaré Wallace, qui, après s’être faufilé dans les huitièmes de finale, est parti de la pole et a mené un sommet en carrière de 111 tours. « Celui-ci va piquer un peu. »

Byron a terminé 1,863 secondes devant Chastain pour sa sixième victoire de la saison, la plus grande de la série de Coupes. Il a conservé l’avance de points qu’il avait au début du deuxième tour.

Les cinq premiers étaient tous des prétendants aux séries éliminatoires, Ross Chastain étant deuxième, devant Wallace, Christopher Bell et Denny Hamlin. Le pilote à la retraite Kevin Harvick a terminé sixième et le pilote des séries éliminatoires Brad Keselowski septième.

« Nous avons juste été plutôt stables avec Eddie au cours des trois ou quatre premières courses et nous n’avons montré aucun flash, mais aujourd’hui, je pensais que nous avions une bonne voiture si nous avions pu passer devant », a déclaré Byron. « À la fin, nous étions vraiment rapides. »

Hamlin, Chris Buescher, Bell, Martin Truex Jr., Chastain, Keselowski et Kyle Larson complètent le top huit du classement des séries éliminatoires derrière Byron. Wallace a grimpé de trois places jusqu’à la neuvième place, toujours une en dessous de la ligne de coupure une fois cette manche de trois courses terminée, avec Tyler Reddick, Ryan Blaney et Kyle Busch derrière lui.

Il y a encore deux courses en huitièmes de finale, à Talladega le week-end prochain puis au Roval à Charlotte.

Après un redémarrage précédent avec 20 tours à faire dans la course de 267 tours, alors que Larson et Wallace n’avaient pas pris de pneus neufs pour la dernière ligne droite, ils étaient toujours côte à côte avant le virage 1. Larson était à l’intérieur quand il s’est détaché, a remonté la piste et a percuté violemment le mur pour terminer sa journée, bien qu’il n’ait pas pris contact avec Wallace.

Mais il y a encore eu un nouveau redémarrage, après que cinq voitures ont été prises dans un accident en fond de peloton, dont les prétendants aux séries éliminatoires Ryan Blaney et Tyler Reddick, vainqueur de l’année dernière au Texas.

C’est ce qui a permis à Byron, 25 ans, de monter dans la Chevrolet n°24, à la place de Larson, remportant ainsi la victoire historique d’Hendrick. Il s’agissait de la 10e victoire en carrière de Byron.

Byron a déclaré qu’il n’était pas sûr de pouvoir exprimer avec des mots ce que signifiait obtenir le numéro 300, exprimant ses remerciements à « M. Hendrick pour son investissement en moi et pour m’avoir dit à 17 ans qu’il allait m’emmener en Coupe. Alors apprécie tout ce qu’il a fait pour moi. C’est génial. »

Denny Hamlin courait avec des dommages au côté droit après avoir été heurté par son coéquipier de Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, sur la route des stands lors de la première étape.

« Une fois que nous avons subi les dégâts, (la voiture) n’était tout simplement plus aussi rapide qu’avant », a déclaré Hamlin. « Pourtant, compte tenu de l’ampleur des dégâts qu’elle a subis, c’était une voiture parmi les trois premières. À la fin, il y a eu beaucoup de carnages là-bas, et nous l’avons évité, nous sommes donc dans une meilleure situation qu’à notre entrée.

BUSCH A RETOURNÉ

Kyle Busch savait que quelque chose n’allait pas avec sa voiture alors qu’il tentait d’arriver à la fin de la première étape. Le prétendant aux séries éliminatoires n’est pas allé aussi loin, la Chevrolet n°8 de Richard Childress Racing s’étant détachée et frappant violemment le mur extérieur dans le virage 1 avant de descendre à l’intérieur de la piste.

« J’avais l’impression d’avoir un pneu avant droit crevé et j’allais arriver sur la route des stands. J’ai deviné et j’ai dit : « Je ne pense pas, mec. C’est juste que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, mais ce n’est pas un appartement », a déclaré Busch. « Et tout seul, il s’est dirigé vers le bas de la piste de course dans le premier virage et il a juste échangé ses extrémités contre moi. C’est l’arrière, pas l’avant, qui n’a pas d’adhérence.

Busch a fait reculer la voiture sur tout le tronçon arrière, dans les troisième et quatrième virages jusqu’à son stand. Il n’a terminé que 73 tours et s’est classé 34e sur 36 voitures, passant de la sixième à la 12e place au classement des séries éliminatoires.

BOUTS

Pour la première fois depuis l’ouverture du Texas en 1997, la course n’était pas prévue sur 501 milles et était plus courte de 100 milles. … Les prétendants aux séries éliminatoires ont remporté chacune des quatre premières courses des séries éliminatoires cette saison, après que les pilotes non éliminatoires l’aient fait lors des quatre premières l’année dernière. … La température extérieure a atteint 101 degrés, ce qui en fait la course de Coupe la plus chaude jamais organisée au Texas, qui a débuté en 1997. La température de la piste était de 140 degrés au début de la course.

ROUES DEsserrées

Deux voitures ont perdu leurs roues arrière droites en 13 tours en début de course. La Chevrolet n°3 d’Austin Dillon alors qu’elle courait à pleine vitesse près du virage 3 au tour 41, faisant ressortir le premier avertissement peu de temps après que le premier cycle d’arrêts aux stands sous drapeau vert soit en grande partie terminé.

Puis 12 tours plus tard, après un autre avertissement, Todd Gilliland était dans un peloton de voitures dans le virage 2 lorsque le pneu de la Ford n°51 a commencé à se détacher puis s’est cassé de la voiture.

SUIVANT

La série revient au Talladega Superspeedway, où Busch a remporté une double prolongation et sous caution en avril. Blaney et Buescher ont terminé deuxième et troisième dans cette course qui a connu 57 changements de tête parmi 21 pilotes.