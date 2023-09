William Byron remporte la course aux séries éliminatoires au Texas alors que d’autres prétendants s’effondrent ; classement mis à jour

William Byron a décroché une place dans les huitièmes de finale des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series en s’imposant au Texas Motor Speedway dimanche après-midi.

Byron a fait un geste audacieux après un redémarrage avec six tours à faire, se dirigeant vers le bas de la piste – ce qui en fait trois larges dans le processus – et éliminant le leader Bubba Wallace et Ross Chastain. Il n’a pas regardé en arrière. Cette victoire a donné au propriétaire de la voiture Rick Hendrick son 300e au plus haut niveau de NASCAR.

Kyle Larson, coéquipier de Byron chez Hendrick Motorsports, semblait prêt à gagner, menant de plus de quatre secondes, jusqu’à ce qu’un avertissement soit émis pour la voiture accidentée de JJ Yeley à 25 tours de l’arrivée. Lui et Wallace sont restés en dehors des stands pendant que la majeure partie du peloton cherchait deux pneus neufs. Lors du redémarrage qui a suivi, Larson a tourné dans la rainure inférieure tout en faisant la course avec Wallace, qui était du côté haut. Larson recula contre le mur, sortant un autre drapeau jaune.

Wallace a mené proprement dans le virage 1 lors du redémarrage qui a suivi et a parcouru un tour avant qu’une multitude de voitures ne s’effondrent derrière lui sur le tronçon avant.

Résultats Autotrader EchoPark Automotive 400

William Byron (24 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Ross Chastain (1), Chevrolet Trackhouse Racing Bubba Wallace (23 ans), 23XI Racing Toyota Christopher Bell (20 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Denny Hamlin (11 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Kevin Harvick (4), Stewart-Haas Racing Ford Brad Keselowski (6), RFK Racing Ford Daniel Suárez (99 ans), Chevrolet Trackhouse Racing Ricky Stenhouse Jr. (47 ans), JTG Daugherty Racing Chevrolet Chase Briscoe (14), Stewart-Haas Racing Ford Chase Elliott (9), Hendrick Motorsports Chevrolet Alex Bowman (48 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Justin Haley (31 ans), Kaulig Racing Chevrolet Chris Buescher (17 ans), RFK Racing Ford Michael McDowell (34 ans), Ford de sport automobile au premier rang Carson Hocevar (42 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Martin Truex Jr. (19 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Aric Almirola (10), Stewart-Haas Racing Ford Ty Dillon (77 ans), Spire Motorsports Chevrolet Harrison Burton (21 ans), Wood Brothers Racing Ford Joey Logano (22 ans), équipe Penske Ford BJ McLeod (78), Live Fast Motorsports Ford Ryan Preece (41 ans), Stewart-Haas Racing Ford Zane Smith (38 ans), Ford de sport automobile au premier rang Tyler Reddick (45 ans), 23XI Racing Toyota Corey LaJoie (7), Spire Motorsports Chevrolet Austin Cindric (2), équipe Penske Ford Ryan Blaney (12), équipe Penske Ford AJ Allmendinger (16), Kaulig Racing Chevrolet Erik Jones (43 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Kyle Larson (5), Hendrick Motorsports Chevrolet JJ Yeley (15 ans), Rick Ware Racing Ford Ty Gibbs (54 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Kyle Busch (8), Richard Childress Racing Chevrolet Todd Gilliland (51 ans), Rick Ware Racing Ford Austin Dillon (3), Richard Childress Racing Chevrolet

Classement mis à jour des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series

1. William Byron – 3 083*

2. Denny Hamlin – 3 074

3. Chris Buescher – 3 059

4. Christophe Bell – 3 057

5. Martin Truex Jr. – 3 056

6. Ross Chastain – 3 049

7. Brad Keselowski – 3 045

8. Kyle Larson – 3 039

______________________________ Ligne de coupe

9. Bubba Wallace – 3 037

dix. Tyler Reddick – 3 036

11. Ryan Blaney – 3 028

12. Kyle Busch – 3 022

*Entrée décrochée en huitièmes de finale

Programme TV/streaming d’Autotrader EchoPark Automotive 400

Toutes les heures de l’Est

Samedi

12h30-13h20 : Entraînement (États-Unis, application NBC Sports)

13h20-14h30 : Qualifications (États-Unis, application NBC Sports)

Dimanche

15h-15h30 : Émission d’avant-course (États-Unis, application NBC Sports)

15h30-18h30 : Autotrader EchoPark Automotive 400 (États-Unis, application NBC Sports)

Détails de l’Autotrader EchoPark Automotive 400

Piste: Texas Motor Speedway (ovale dogleg de 1,5 mile) à Fort Worth, Texas

Longueur: 267 tours pour 400,5 milles

Bancaire: Virages 1-2 – 20 degrés | Virages 3-4 – 24 degrés | Lignes droites – 5 degrés

Longueurs des étapes: Étape 1 – 80 tours | Étape 2 – 80 tours | Étape 3 – 107 tours

Gagnant 2022 : Tyler Reddick (8), Richard Childress Racing Chevrolet

Grille de départ Autotrader EchoPark Automotive 400

Bubba Wallace (23 ans), 23XI Racing Toyota Chris Buescher (17 ans), RFK Racing Ford Brad Keselowski (6), RFK Racing Ford Ty Gibbs (54 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Ross Chastain (1), Chevrolet Trackhouse Racing AJ Allmendinger (16), Kaulig Racing Chevrolet Kyle Busch (8), Richard Childress Racing Chevrolet Daniel Suárez (99 ans), Chevrolet Trackhouse Racing Christopher Bell (20 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Denny Hamlin (11 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Kyle Larson (5), Hendrick Motorsports Chevrolet Erik Jones (43 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Austin Dillon (3), Richard Childress Racing Chevrolet Alex Bowman (48 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Tyler Reddick (45 ans), 23XI Racing Toyota Martin Truex Jr. (19 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Michael McDowell (34 ans), Ford de sport automobile au premier rang William Byron (24 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Carson Hocevar (42 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Joey Logano (22 ans), équipe Penske Ford Aric Almirola (10), Stewart-Haas Racing Ford Kevin Harvick (4), Stewart-Haas Racing Ford Ryan Blaney (12), équipe Penske Ford Ricky Stenhouse Jr. (47 ans), JTG Daugherty Racing Chevrolet Ryan Preece (41 ans), Stewart-Haas Racing Ford Ty Dillon (77 ans), Spire Motorsports Chevrolet Corey LaJoie (7), Spire Motorsports Chevrolet Justin Haley (31 ans), Kaulig Racing Chevrolet Chase Elliott (9), Hendrick Motorsports Chevrolet Harrison Burton (21 ans), Wood Brothers Racing Ford Chase Briscoe (14), Stewart-Haas Racing Ford Austin Cindric (2), équipe Penske Ford Zane Smith (38 ans), Ford de sport automobile au premier rang BJ McLeod (78), Live Fast Motorsports Ford JJ Yeley (15 ans), Rick Ware Racing Ford Todd Gilliland (51 ans), Rick Ware Racing Ford

Classement des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series

Malgré des huitièmes de finale ternes, Truex Jr. entame le deuxième tour là où il l’avait fait il y a trois semaines : en tête du classement et à égalité de points avec William Byron. Truex a eu une moyenne pire que 23e lors des trois courses éliminatoires précédentes cette saison, et a même chuté en dessous de la ligne de coupe, mais les choses se sont brisées à Bristol et ses points d’étape de la saison régulière ont amélioré son classement avant les huitièmes de finale.

1. William Byron – 3 036

2. Martin Truex Jr. – 3 036

3. Denny Hamlin – 3 032

4. Kyle Larson – 3 023

5. Chris Buescher – 3 021

6. Kyle Busch – 3 019

7. Christophe Bell – 3 016

8. Tyler Reddick – 3 014

______________________________ Ligne de coupe

9. Ross Chastain – 3 011

dix. Brad Keselowski – 3 011

11. Ryan Blaney – 3 008

12. Bubba Wallace – 3 000

Autotrader EchoPark Automotive 400 meilleurs pilotes et meilleurs paris

Les sept pilotes ayant les meilleures chances de victoire, selon BetMGMsont tous en lice pour les séries éliminatoires et six de ces sept pilotes pour Hendrick Motorsports ou Joe Gibbs Racing, avec le vainqueur de Bristol de la semaine dernière, Denny Hamlin, en tête.

Meilleures chances de gagner

• Denny Hamlin +525

• Kyle Larson +600

• Guillaume Byron +800

•Tyler Reddick +800

• Martin Truex Jr. +800

Nick Bromberg de Yahoo Sports a écrit plus tôt dans la semaine sur les perspectives de jeu et est optimiste quant à Kyle Busch (+1400), qui est le pilote actif le plus gagnant au Texas. Bromberg suggère de se tenir à l’écart de Joey Logano – qui a été éliminé des éliminatoires la semaine dernière – citant les difficultés de l’équipe Penske en 2023 sur les pistes intermédiaires.

Denny Hamlin est le favori pour gagner dimanche au Texas Motor Speedway. (Photo AP/Richard W. Rodriguez)

Liste des engagés de l’Autotrader EchoPark Automotive 400

Ross Chastain (1), Chevrolet Trackhouse Racing

Austin Cindric (2), équipe Penske Ford

Austin Dillon (3), Richard Childress Racing Chevrolet

Kevin Harvick (4), Stewart-Haas Racing Ford

Kyle Larson (5), Hendrick Motorsports Chevrolet

Brad Keselowski (6), RFK Racing Ford

Corey LaJoie (7), Spire Motorsports Chevrolet

Kyle Busch (8), Richard Childress Racing Chevrolet

Chase Elliott (9), Hendrick Motorsports Chevrolet

Aric Almirola (10), Stewart-Haas Racing Ford

Denny Hamlin (11 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Ryan Blaney (12), équipe Penske Ford

Chase Briscoe (14), Stewart-Haas Racing Ford

JJ Yeley (15 ans), Rick Ware Racing Ford

AJ Allmendinger (16), Kaulig Racing Chevrolet

Chris Buescher (17 ans), RFK Racing Ford

Martin Truex Jr. (19 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Christopher Bell (20 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Harrison Burton (21 ans), Wood Brothers Racing Ford

Joey Logano (22 ans), équipe Penske Ford

Bubba Wallace (23 ans), 23XI Racing Toyota

William Byron (24 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet

Justin Haley (31 ans), Kaulig Racing Chevrolet

Michael McDowell (34 ans), Ford de sport automobile au premier rang

Zane Smith (38 ans), Ford de sport automobile au premier rang

Ryan Preece (41 ans), Stewart-Haas Racing Ford

Carson Hocevar (42 ans), Legacy Motor Club Chevrolet

Erik Jones (43 ans), Legacy Motor Club Chevrolet

Tyler Reddick (45 ans), 23XI Racing Toyota

Ricky Stenhouse Jr. (47 ans), JTG Daugherty Racing Chevrolet

Alex Bowman (48 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet

Todd Gilliland (51 ans), Rick Ware Racing Ford

Ty Gibbs (54 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Ty Dillon (77 ans), Spire Motorsports Chevrolet

BJ McLeod (78), Live Fast Motorsports Ford

Daniel Suárez (99 ans), Chevrolet Trackhouse Racing

Météo Autotrader EchoPark Automotive 400

Le prévisions pour le métroplexe Dallas-Fort Worth est torride, avec des sommets projetés dans la partie supérieure des années 90 pour les deux jours de course de la Cup Series et une probabilité de 69 % de pluie pour le jour de la course. En supposant que les choses restent relativement sèches, la combinaison d’une surface de piste chaude qui ronge les pneus et d’un nombre probablement élevé d’avertissements – il n’y en a pas eu moins de huit dans une course au Texas depuis 2019 – devrait donner lieu à des stratégies de ravitaillement extrêmement variées, en particulier en séries éliminatoires. champ.