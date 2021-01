Le président élu Joe Biden a nommé le diplomate de carrière William Burns au poste de directeur de la Central Intelligence Agency, affirmant que les Américains «dormiront profondément» avec Burns à la tête du sombre service des renseignements.

Burns, qui est actuellement président du Carnegie Endowment for International Peace, un groupe de réflexion sur les affaires internationales basé à Washington, DC, a pris sa retraite du service extérieur américain en 2014 après une carrière de 33 ans dans la diplomatie. Il a été secrétaire d’État adjoint de l’administration Obama de 2011 à 2014 et ambassadeur en Russie de 2005 à 2008. Avant son affectation à Moscou, Burns a été envoyé américain en Jordanie de 1998 à 2001, et a été nommé secrétaire d’État adjoint. pour les affaires du Proche-Orient de 2001 à 2005.

Dans un communiqué de presse, Biden a décrit Burns comme un « Diplomate exemplaire avec des décennies d’expérience sur la scène mondiale pour assurer la sécurité de notre peuple et de notre pays. » Selon le communiqué, Burns comprenait les menaces présumées auxquelles les États-Unis étaient confrontés, qu’elles soient «Attaques émanant de Moscou, le défi que la Chine pose», ou des complots mis au point par des terroristes et d’autres acteurs non étatiques.

Lire la suite L’exceptionnalisme américain touché par la violente débâcle du Capitole

Comme beaucoup d’autres vétérans du département d’État, Burns a accusé à plusieurs reprises Moscou de s’ingérer dans les élections présidentielles de 2016.

Dans un éditorial de 2017 publié par le New York Times, le diplomate à la retraite a accusé la Russie de « agressif » et «Profondément troublant» ingérence électorale. Burns a prédit que les relations de Washington avec Moscou resteraient compétitives et «Souvent contradictoire» dans un avenir prévisible, affirmant que le président russe Vladimir Poutine cherche une plus grande influence dans le monde « Au détriment d’une commande menée par les Américains. » Il a allégué que la Russie rêvait d’une position dominante dans les affaires mondiales sans contrainte «Valeurs et institutions occidentales.»

Il a appelé les États-Unis à se concentrer sur le conflit en Ukraine, prévoyant que le sort du pays déterminera la «L’avenir de l’Europe et de la Russie au cours de la prochaine génération.»

Fait révélateur, il a également rejeté le «Notions superficiellement attrayantes» comme la coopération contre le terrorisme islamique. Il a affirmé que les efforts de la Russie pour aider le gouvernement syrien à vaincre l’État islamique (EI, anciennement ISIS) ont fait de la menace terroriste. «Bien pire.»

Son animosité envers la Russie a de nouveau été révélée dans une interview accordée au magazine Atlantic en 2019. Il a déclaré au média que Poutine avait pu «semer le chaos» aux États-Unis en « Agissant comme [a] bon expert de judo, ce qu’il est. Selon Burns, le dirigeant russe a profité d’un «Adversaire plus fort» en tirant parti du «Polarisation et dysfonctionnement» dans le système politique américain.

Burns a même suggéré que les allégations désormais démystifiées de «collusion» entre Moscou et la campagne Trump en 2016 avaient du mérite, laissant entendre que l’avocat spécial Robert Mueller pourrait potentiellement découvrir une conspiration plus large derrière l’ingérence présumée de Poutine de type judo.

L’enquête de Mueller n’a finalement trouvé aucune preuve de collusion, malgré des années de reportages médiatiques salaces alléguant une preuve accablante d’un vaste complot entre Trump et le Kremlin.

Le diplomate semble avoir une approche plus réconciliatrice envers la Chine. Bien qu’il ait identifié Pékin comme un concurrent à long terme de Washington, il a fait valoir que la Chine était plus concentrée sur «S’adapter» à l’ordre mondial dirigé par les États-Unis, plutôt que «Le saper», ce qu’il a accusé de faire. Cependant, il a exprimé son soutien à au moins certains aspects de la guerre commerciale de l’administration Trump avec la Chine, décrivant la politique économique dure comme « en retard. »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!