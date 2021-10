Will Zalatoris tire 61 pour partager la tête des fermes Sanderson

JACKSON, Mississippi: Will Zalatoris avait l’impression qu’il ne pouvait pas manquer sur le green et l’a rarement fait vendredi en établissant le record du parcours avec un 11-moins de 61 pour partager la tête avec Nick Watney et Sahith Theegala dans le championnat Sanderson Farms.

Zalatoris, élu recrue de l’année sur le PGA Tour malgré le fait qu’il n’avait pas le statut complet l’année dernière, a rendu les choses si simples au Country Club de Jackson que son putt le plus long pour la normale était de 3 pieds.

L’un des coups les plus faibles qu’il a réussis était sur le troisième trou par 5 après avoir effectué le virage. Il a frappé un faible fondu dans un bunker à environ 30 mètres et a explosé à 3 pieds, transformant un tir difficile en un autre birdie.

Les jours où je fais 20 pieds, ce sont les jours où je finis par faire un bon tour, parce que je serai toujours le gars qui va frapper plus de 14 greens pour me donner des chances, a déclaré Zalatoris.

Watney, qui vient de connaître sa pire saison en une décennie, a pris un bon départ avec un autre bon tour. Il a ouvert avec quatre birdies en six trous et n’a laissé tomber qu’un seul coup sur son chemin vers un 66.

Theegala a également tenu bon après avoir ouvert avec un 64, nouveau territoire pour la recrue californienne à son deuxième départ en tant que membre du PGA Tour. Il a joué pour l’aigle sur le troisième trou par 5 pour revenir directement dans le mélange. Theegala a terminé avec un birdie de 30 pieds pour un 67.

Ils étaient à 13-moins de 131 dans quels chiffres pour être une semaine de faible score.

La coupe était à 5 sous 139. Parmi ceux qui ont raté, il y avait Sergio Garcia, le champion en titre jouant une semaine après une Ryder Cup épuisante à Whistling Straits.

L’ancien champion de l’US Open, Gary Woodland, a décoché deux coups de derrière le neuvième green sur son dernier trou et a fait un bogey pour un 73 pour rater le cut par un.

Zalatoris a connu une saison recrue remarquable sans avoir un statut complet, renforcé par une sixième égalité à l’US Open en septembre dernier et à égalité à la deuxième place du Masters.

Il ne reste plus qu’à gagner.

On m’a beaucoup demandé, quels sont vos objectifs pour cette année ? Et en plus de gagner un tournoi de golf, j’en ai vraiment, dit-il. Bien sûr, tout le monde a pour objectif d’essayer de participer à une Ryder Cup ou à une Presidents Cup. Je mentirais si je disais que je n’ai pas un peu de feu dans le ventre après avoir raté et regardé des gars avec qui j’ai grandi jouer dans le cadre de l’équipe américaine.

Jouant sur des exemptions de sponsor l’année dernière, il a quand même terminé n°22 au classement de la Ryder Cup.

Watney n’a touché que deux fairways, mais pas de beaucoup et il était rarement hors de position.

Cela ne semblait pas si stressant. Cela semble vraiment stressant, mais ce n’était pas si stressant, a-t-il déclaré. Pour la plupart, je l’ai gardé au bon endroit sur les greens et j’ai fait quelques types de putts bonus que vous ne vous attendez peut-être pas à faire. Donc, ceux-ci sont toujours amusants.

Cameron Young et Hayden Buckley ont chacun tiré 65 points et étaient à un coup de l’avance. Roger Sloan du Canada a tiré 67 et était deux derrière.

Sam Burns, qui était sérieusement considéré comme un choix pour la Ryder Cup, faisait partie de ces trois coups derrière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.