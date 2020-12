Le frère jumeau de Will Young est décédé après être tombé d’un pont à la suite de multiples tentatives de suicide, a appris son enquête aujourd’hui.

Rupert Young, 41 ans, est tombé dans une dépression alimentée par l’alcool dans les trois semaines précédant sa mort le 2 août, a appris un coroner.

Il était sans abri après que Will se soit retrouvé incapable de continuer à apporter un soutien important et a appelé la police pour signaler Rupert comme intrus.

Poplar Coroner’s Court a entendu que le vainqueur de Pop Idol Will se sentait comme un « soignant » pour Rupert avant sa mort et l’avait expulsé de son domicile dans le Berkshire le 23 juillet.

Donnant des preuves, Will a déclaré: « Rupert a lutté contre la dépression et l’anxiété et pendant 20 ans, nous avons connu plus de fois que je ne peux vous parler de tentatives de suicide ou d’idées suicidaires. »

Décrivant les diverses menaces comme «un appel à l’aide», Will se souvient que son frère avait envoyé des SMS et appelé avec des menaces pour mettre fin à sa vie.

Il a déclaré à l’enquête que Rupert avait fait environ cinq ou six tentatives de suicide dans le passé et avait toujours téléphoné à quelqu’un – bien qu’il ne l’ait pas fait dans les jours précédant sa mort.

Will a déclaré que son frère était alcoolique et qu’il buvait environ «20 bières par jour» pendant les mauvaises périodes et qu’il était aux prises avec une dépendance aux analgésiques.

Il a déclaré: « Il était incapable de se rendre aux toilettes. Il était à ce niveau. Je devais [help him], J’étais un soignant pour lui. Mais c’est devenu trop. Il ne pouvait pas prendre soin de lui-même.

«Je ne pouvais plus vivre dans la maison. Cela avait dépassé mes moyens et cela affectait mon bien-être.

Interrogé sur ce qui avait déclenché le dernier épisode dépressif de Rupert, Will a déclaré que la pandémie de coronavirus était un facteur car il ne pouvait pas être près de chevaux, ainsi que la mort de son chien Lola.

Il a déclaré: «Nous étions à Los Angeles de février à mai de cette année-là, nous avons dû sauver les chiens que nous hébergions alors que nous cherchions à adopter. Nous sommes revenus plus tôt que prévu, il y a eu un retard dans le retour des chiens d’Amérique.

«Je pense alors à la mort de Lola, et il ne pouvait tout simplement pas. Toutes les autres choses que je pense juste étaient un gros déclencheur, il ne pouvait pas sembler se remettre sur la bonne voie après avoir bu.

Il a dit: «Je sens, si vous me le permettez, en termes de caractère et de personnalité mon expérience personnelle de lui en tant que jumeau pour moi, je ne sais pas à quel point cela est pertinent pour aujourd’hui.

« Je ne veux pas parler de mon expérience personnelle de lui – qu’il soit vif ou pas. »

Lorsqu’on lui a demandé quelle aide il pensait que son frère avait besoin, il a répondu: « Je pense qu’il avait besoin d’une aide professionnelle. 100%. Avant le refuge ou les services de toxicomanie, 100%. »

L’enquête a révélé que Rupert avait été admis à l’hôpital St Thomas de Londres le 24 juillet, mais qu’il avait pu se libérer avant qu’une évaluation de sa santé mentale puisse avoir lieu.







Le 28 juillet, les ambulanciers ont trouvé Rupert «marchant le long du pont» et qu’il était «en état d’ébriété».

Il a dit à l’équipe d’ambulance qu’il s’était retrouvé sur le pont après avoir été expulsé d’un hôtel dans lequel il séjournait.

Rupert a été vu par l’infirmière de liaison en santé mentale Katie Lowe le 29 juillet, selon l’enquête. Le coroner a appris qu’il s’était libéré – avant d’être vu par un psychiatre – le 30 juillet et s’était rendu au pont de Westminster.

Un examen post mortem a conclu que la cause du décès de Rupert était l’immersion.

L’enquête se poursuit.

