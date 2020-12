Le chanteur Will Young a déclaré à une enquête à quel point prendre soin de son frère jumeau « suicidaire » était « devenu trop » avant sa mort tragique.

Rupert Young, 41 ans, est mort du pont de Westminster dans le centre de Londres après des années de lutte contre la santé mentale et la toxicomanie, a-t-on appris à l’audience.

La tragédie est survenue quelques jours à peine après que Rupert a été retrouvé marchant le long du même pont où il a été critiqué par les secouristes et emmené à A&E.

Son corps a été retrouvé avec une étiquette d’hôpital dans la Tamise le 2 août de cette année.

L’avocat de la famille Young a déclaré que Rupert avait réussi à se libérer de l’hôpital St Thomas situé à proximité avant de se suicider et que la famille était préoccupée par les défaillances systémiques de ses soins.

Le chanteur Will Young a déclaré à une enquête à quel point prendre soin de son frère jumeau « suicidaire » était « devenu trop » avant sa mort tragique sur le pont de Westminster en août. Sur la photo: Rupert Young

Cependant, les patrons d’hôpitaux nient tout échec et disent que Rupert s’est enfui.

Will, qui a été mis sous les projecteurs après avoir remporté Pop Idol en 2002, a assisté à l’enquête de son frère aux côtés de sa mère aujourd’hui à Poplar Coroners Court dans l’est de Londres.

Il s’est décrit comme le soignant de son frère avant que cela ne « devienne trop » et il a quitté la pièce lorsque le coroner a lu des preuves déchirantes du jour de la mort de son frère.

S’exprimant lors de l’enquête aujourd’hui, Will a déclaré: « J’étais un soignant pour lui, mais c’est devenu trop.

«Il ne pouvait pas prendre soin de lui-même et je ne pensais pas qu’il pouvait s’occuper de sa propre vie.

Will (à droite), qui a été mis sous les projecteurs après avoir remporté Pop Idol en 2002, a assisté à l’enquête de son frère aux côtés de sa mère aujourd’hui à Poplar Coroners Court dans l’est de Londres. Rupert est photographié à gauche

«Je sens que c’est difficile pour moi. Je suis quelqu’un qui contrôle assez mon bien-être émotionnel. Je suis un adulte fonctionnel. J’ai beaucoup travaillé sur moi-même.

Le coroner a appris que Rupert avait un problème persistant de dépendance à l’alcool et aux analgésiques, qui s’est amélioré lorsqu’il se trouvait à proximité d’animaux, de chiens et de chevaux en particulier.

Un rapport de toxicologue a montré qu’il avait de l’alcool dans son système au moment de son décès dont la cause médicale a été donnée comme une immersion.

Pendant des décennies, Rupert a lutté contre sa santé mentale, y compris la dépression et le SSPT, et a fait de nombreuses menaces et tentatives de suicide, selon l’enquête.

Will a déclaré: « Rupert a lutté contre la dépression et l’anxiété, je dirais pendant 20 ans.

« Au cours de cette période, plus de fois que je ne pense, il y a eu des tentatives de suicide ou des idées suicidaires.

« La plupart du temps, s’il menaçait de sauter de mon toit, menaçait de sauter d’un pont, avait un nœud coulant autour du cou, avait un couteau […] ce serait un appel à l’aide.

« Il y avait peu de fois où il était allé plein, plein, complètement avec ça. »

Environ une semaine avant la tragédie, Will a dénoncé son frère à la police comme intrus et Rupert a été expulsé de la maison.

Il avait vécu avec Will par intermittence pendant trois ans et n’avait pas d’autre système de soutien ni d’amis, disait-on.

Will a également demandé au personnel de l’hôpital de couper les liens de communication avec son frère pendant son rétablissement.

Il a déclaré à l’enquête: « Je ne pourrais pas vivre dans ma maison si cela avait dépassé mes moyens et que cela affectait mon bien-être. »

Il a ajouté: « Je n’étais pas là à l’époque. Pour ma propre protection, pour mon propre bien-être, mon bien-être émotionnel, je suis resté au coin de la rue et j’ai appelé la police.

«Je l’ai dénoncé comme un intrus.

Un voisin a dit plus tard à Will que son frère avait dit aux secouristes qu’il était suicidaire et qu’il avait un nœud coulant dans le grenier, selon l’enquête.

Will se souvient que son frère jumeau a été menacé de sauter d’un pont à quelques occasions et que l’aide était presque toujours là.

Il a ajouté: « Le bateau de police était là si je me souviens à une occasion à Hammersmith Bridge.

« Il sautait mais il y aurait déjà un bateau là-bas, donc il s’agirait plus de faire le tapage.

« Je peux penser à environ cinq fois qu’il est vraiment arrivé à l’état de danger de mort et peut-être seulement à deux de ces fois où personne n’était là.

« En fait, je ne peux penser à aucun moment où il n’a appelé personne en le faisant en dehors de, et je pense vraiment que c’est vrai, le 28 et le 30. »

Dans les trois semaines qui ont précédé sa mort, Rupert avait bu jusqu’à 30 canettes de bière par jour, selon l’enquête.

Il avait également rompu avec sa petite amie, avait été expulsé de la maison de son frère et n’avait pas d’amis pour le soutenir, a-t-on dit.

L’enquête a révélé que Rupert allait parfois bien, s’abstenait d’alcool et ne se sentait vraiment pas suicidaire.

Alors que d’autres fois, il buvait peut-être 20 bières par jour et était si incapable qu’il ne pouvait même pas se rendre aux toilettes.

On a dit qu’il était dans «cet endroit sombre» dans les trois semaines qui ont précédé son suicide.

Les rapports du médecin généraliste ont confirmé qu’il souffrait également d’anxiété majeure et de SSPT.

Il avait informé son médecin généraliste de son intention de pratiquer la pleine conscience et de faire du bénévolat avec un sanctuaire pour chiens, a-t-on dit en preuve.

L’enquête a été ouverte en août et a repris aujourd’hui à Poplar Coroners Court, dans l’est de Londres.

Par l’intermédiaire de leur avocat, la famille de Rupert a exprimé aujourd’hui ses inquiétudes et s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles il a été emmené à A&E après sa première tentative de suicide, puis autorisé à quitter l’hôpital.

L’avocat a fait part à l’enquête de ses préoccupations importantes quant à l’absence de preuves pour déterminer si les actions ou les inactions de la fiducie avaient contribué aux circonstances entourant le décès de Rupert.

Ils ont également demandé d’engager l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme au motif qu’il y avait des défaillances systémiques.

Mais la demande a été refusée par le coroner à ce stade.

L’enquête se poursuit.