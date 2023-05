Will Young de Love Island suscite des rumeurs de bébé alors qu’il quitte le Royaume-Uni avec Jessie Wynter

La star de LOVE Island, Will Young, a suscité des spéculations sur la grossesse après avoir qualifié sa petite amie Jessie Wynter de « bébé maman ».

Le duo adoré s’envole actuellement pour l’Australie afin que Jessie puisse retrouver sa famille pour la première fois depuis le spectacle.

Le fermier Will, 23 ans, a exprimé très clairement ses sentiments à propos de Jessie, 26 ans, en partageant une photo d’elle dormant dans l’avion, écrivant fièrement: « C’est ma petite maman. »

Il a également taquiné ses fans qu’il pourrait finir par rester Down Under pour toujours.

Plus tôt dans la journée, Jessie a partagé une série de clichés de l’aéroport, disant à ses abonnés: « Et nous partons J’ai vécu les derniers mois les plus incroyables ici au Royaume-Uni, mais il est enfin temps pour moi de rentrer chez moi pour voir ma famille dont j’ai été éloignée depuis Noël.

« Je suis tellement tellement excitée de ramener mon incroyable petit ami à la maison pour les rencontrer !!

“Je suis absolument tombé amoureux du Royaume-Uni et de ma nouvelle maison loin de chez moi avec Will et sa famille à la ferme et j’ai hâte de revenir, mais pour l’instant… il est temps de profiter de l’Australie .”

Will a surpris Jessie la semaine dernière quand il lui a dit qu’il pouvait voyager avec elle après avoir craint de devoir rester et travailler à la ferme.

Depuis son apparition dans la série cet hiver, Will a laissé entendre qu’il pensait que Jessie était du « matériel de mariage » et qu’il envisageait de lui proposer.

Et ce n’est pas la première fois qu’il lève les sourcils sur les bébés, il a déjà posté une photo de Jessie sur son histoire Instagram, la montrant dans un supermarché posant dans l’allée des bébés et entourée de couches.

Il l’a légendé: « Comme Jessie est mignonne. »

Depuis qu’ils ont quitté la villa Love Island en Afrique du Sud plus tôt cette année, Jessie et Will ont évité la scène habituelle de la fête des stars de la réalité pour une vie tranquille dans sa ferme.

Jessie avait précédemment déclaré au Sun : « Nous n’avons pas vraiment fait la fête, nous avons juste passé des moments sains à la ferme.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’amour et du soutien que nous avons reçus sur les réseaux sociaux. Je pense juste que c’est si beau.

« C’est vraiment important d’être ensemble les premiers mois car ça peut être intense pour les couples.

« Mais se concentrer sur nous et faire ce qui est le mieux pour notre relation fonctionne pour nous. »