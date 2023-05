Will Young de Love Island laisse tomber un énorme indice de bébé avec une photo énigmatique de sa petite amie Jessie Wynter

Will Young de LOVE Island a semblé laisser tomber un énorme indice de bébé avec un nouveau cliché de sa petite amie Jessie Wynter.

Depuis qu’ils ont quitté la villa Love Island en Afrique du Sud, Will, 23 ans, et Jessie, 26 ans, ont à peine passé un moment séparés.

Will a laissé tomber un énorme indice de relation avec un nouveau cliché de Jessie[/caption] Instagram

Jessie a récemment déclenché des rumeurs selon lesquelles le couple adoré aurait décroché sa propre émission[/caption]

Maintenant, le célèbre a suggéré que leur relation est sur le point de devenir beaucoup plus sérieuse avec une photo de la beauté australienne Jessie avec une toile de fond cryptique.

Will a posté le cliché de Jessie sur son histoire Instagram, la montrant dans un supermarché posant dans l’allée des bébés et entourée de couches.

Il l’a légendé: « Comme Jessie est mignonne. »

Si Will et Jessie envisagent de passer à l’étape suivante de leur romance, les fans pourraient voir tout cela se jouer à l’écran après qu’elle ait laissé tomber le plus gros indice, mais ils ont décroché leur propre émission.

S’adressant exclusivement à The Sun, elle a déclaré: « Will et moi adorons passer du temps ensemble et faire un spectacle ensemble serait le rêve. Nous aimerions certainement le faire un jour.

Et Jessie a l’œil sur une autre énorme émission de téléréalité – insistant sur le fait qu’elle ferait bien sur Je suis une célébrité.

Elle a ajouté: « J’adorerais faire Je suis une célébrité. Je lui donnerais une fissure solide, je viens du pays en Australie – je suis un dur à cuire.

« Je ne reculerais pas là-dedans. »