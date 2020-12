Will Young a confié aux fans qu’il avait été « frappé » par Covid-19.

L’ancien chanteur de Pop Idol, 41 ans, s’est rendu mardi sur Instagram pour annoncer la nouvelle à ses fans adorés.

Le chanteur abattu a déclaré qu’il avait «failli s’en tirer» en déviant le virus tueur qui a de nouveau balayé le Royaume-Uni avec une nouvelle souche mutante cette semaine.

Will a mis à jour les fans avec un selfie montrant une expression découragée sur son visage.

À côté de la photo, il a écrit: «’COVID frappe! Presque s’en est sorti … ».

(Image: Instagram)



Un admirateur a décrit l’annonce de Will comme inquiétante car ils ont examiné de plus près son cliché.

«Will a l’air tellement épuisé et marre. Il n’a pas l’air bien du tout – c’est inquiétant. S’il vous plaît, envoyez-lui tous les amoureux », ont-ils plaidé.

«Oh non, tu n’as pas l’air bien. Reposez-vous et sentez-vous mieux bientôt. «







(Image: Getty Images)



«Au moins, vous êtes arrivé au dernier mois de l’année. C’est de quoi être fier lol. Se sentir mieux! »

Le diagnostic de Will survient après une année incroyablement difficile qui l’a vu perdre son frère jumeau Rupert qui s’est suicidé.

Rupert, 41 ans, est tombé dans une dépression provoquée par l’alcool au cours des trois semaines précédant sa mort le 2 août, a déclaré un coroner à la Cour des coroners du peuplier lors de son enquête.







(Image: TIM STEWART NEWS LIMITED)



S’adressant à Poplar Coroners Court lors de l’enquête de son frère, Will a déclaré qu’il était le soignant de son frère avant que cela ne «devienne trop».

Donnant des preuves, Will a déclaré: « Rupert a lutté contre la dépression et l’anxiété et pendant 20 ans, nous avons connu plus de fois que je ne peux vous parler de tentatives de suicide ou d’idées suicidaires. »

Si vous êtes touché par cette histoire, il y a beaucoup de gens qui seraient heureux de vous parler: