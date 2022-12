Will Take Traditional Sports International, déclare le ministre des Sports Anurag Thakur

Le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur, a assuré vendredi au Lok Sabha que les sports traditionnels tels que Mallakhamb, Thang Ta, Yogasana, Gatka et Kalpetta deviendront bientôt internationaux, et le ministère ouvrira 1 000 centres Khelo India à travers le pays d’ici le 15 août de l’année prochaine.

Alors que le Lok Sabha reprenait jeudi le débat sur le sport et les mesures prises par le gouvernement à cet égard, plusieurs députés ont exhorté le gouvernement à créer des infrastructures sportives dans les zones rurales et à initier des mesures pour inclure les jeunes ruraux dans les sélections. La discussion a commencé à Lok Sabha le 31 mars, lors de la session budgétaire du Parlement.

Dans sa réponse de vendredi, Thakur a déclaré que l’objectif du gouvernement était d’identifier les talents des zones rurales et de les former pour devenir des athlètes internationaux.

Il a déclaré que la demande était que les centres Khelo India soient ouverts dans les zones rurales. « Nous allons commencer par ouvrir 1 000 centres Khelo India. Le processus pour 733 centres de ce type a déjà commencé et d’ici le 15 août prochain, nous terminerons les travaux d’ouverture de 1 000 centres Khelo India”, a déclaré le ministre.

Thakur a en outre déclaré qu’il était nécessaire d’aller au-delà du sens de la région et de l’État pour embrasser l’esprit de l’équipe indienne. Il a rappelé la déclaration du Premier ministre Narendra Modi selon laquelle lorsqu’un sportif gagne dans un jeu, cela donne aux Indiens une chance de célébrer le concept de “Ek Bharat Shreshtha Bharat”.

En 2014, le budget du ministère des Sports est passé de 1 219 crores de roupies à 3 062 crores de roupies, a-t-il déclaré, ajoutant: « Les dépenses ont été inférieures pendant un an seulement – ​​2020-21 – lorsque le pays luttait contre Covid. En 2022-23, il a de nouveau augmenté.”

Déclarant qu’il existe une discrimination contre les para-athlètes, Thakur a déclaré que les performances olympiques de l’Inde dans cette catégorie se sont améliorées.

“Je veux dire que ce soit les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques des sourds ou les Jeux olympiques d’été, nous avons remporté la plupart des médailles. Sept aux Olympiques, 19 aux paralympiques et 16 aux sourds olympiques. Nous avons travaillé à changer les perceptions envers le sport. Le Premier ministre Modi dit qu’il faut fournir 100% d’efforts et qu’il ne faut pas perdre espoir. Prenant exemple, nos athlètes ont très bien performé”, a-t-il déclaré.

Thakur a également mentionné comment, grâce au Khel Mahakumbh au Gujarat, les villageois ont eu la possibilité de faire du sport. Il a exhorté les députés à organiser Khel Mahakumbh dans leurs circonscriptions, ce qui leur donnera la chance de se connecter avec la jeunesse du pays.

Le ministère des Sports dispose d’un inventaire de 16 000 stades couverts, terrains ouverts et stades de hockey à travers le pays, a-t-il déclaré.

À une question sur les tests en laboratoire, Thakur a déclaré que l’Université nationale des sciences médico-légales et le ministère de la Jeunesse ont signé un accord avec des laboratoires de test de suppléments nutritionnels pour fournir aux athlètes des suppléments qui ne les excluent pas des événements internationaux.

Thakur a déclaré que le gouvernement avait lancé la certification Fit India et que la semaine des écoles Fit India avait été organisée. Pendant Covid 4.3, les écoles lakh avaient participé, a-t-il déclaré.

« Pour promouvoir les jeux traditionnels, cinq jeux traditionnels ont été inclus dans les jeux pour jeunes de Khelo India. Ce sont Mallakhamb, Thang Ta, Yogasana, Gatka et Kalpetta. De nombreux athlètes ont participé et ils ne sont pas régionaux mais nationaux et bientôt ils deviendront internationaux”, a-t-il déclaré.

Thakur a également déclaré que le ministère avait apporté des changements à sa politique et que de nombreux postes administratifs avaient été abandonnés et que 398 entraîneurs étaient en train d’être embauchés dans 21 disciplines.

« Le sport est un sujet d’État et les États ont un rôle très important à y jouer… Nous avons apporté de la transparence dans notre travail et augmenté la représentation des joueurs également. Je vous assure que le gouvernement ne néglige aucun effort pour promouvoir le sport dans le pays”, a ajouté le ministre.

