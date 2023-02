Will Steffen, climatologue qui a mis en garde contre une “Terre serre chaude”, décède à 75 ans

La cause était des complications de la chirurgie, a déclaré sa femme, Carrie Steffen. Le Dr Steffen, a-t-elle dit, était traité pour un cancer du pancréas.

Will Steffen, un éminent scientifique qui a lutté contre le déni climatique et contribué à des rapports clés qui ont poussé les dirigeants mondiaux à limiter le réchauffement de la Terre à 2,7 degrés Fahrenheit (1,5 degrés Celsius) au-dessus des niveaux préindustriels, est décédé le 29 janvier dans un hôpital de Canberra, en Australie. Il avait 75 ans.

Le Dr Steffen a été l’un des principaux défenseurs de la reconnaissance officielle d’une époque anthropocène – une unité de temps géologique marquant le début de l’activité humaine affectant de manière significative le climat et les écosystèmes de la planète. Un nombre croissant de scientifiques disent que cela devrait suivre l’Holocène, qui a commencé il y a 11 700 ans, après la dernière grande période glaciaire. (Anthropocène est dérivé du grec et signifie “l’âge récent de l’homme”.)

Il était également l’auteur principal d’un essai scientifique largement diffusé en 2018 qui proposait un scénario possible de changement climatique dévastateur et imparable, décrit comme une “Terre serre”.

L’article a exploré comment une chaîne de boucles de rétroaction auto-entretenues pourrait commencer à provoquer un réchauffement significatif et une élévation majeure du niveau de la mer. Par exemple, le dégel du pergélisol arctique et la libération subséquente de méthane réchaufferaient la Terre, entraînant à leur tour un dégel plus important du pergélisol. D’autres climatologues ont qualifié la théorie d’importante.