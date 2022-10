Will Smith visite les Lakers et pose pour une photo rare – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Will-Smith reprend sa tête dans le jeu après sa gifle controversée aux Oscars en mars. L’acteur de 54 ans a posé avec les Lakers de Los Angeles le 26 octobre après leur avoir prononcé un discours sur la façon de surmonter les difficultés, ce dont l’équipe l’a remercié sur leur page Instagram officielle. “Un grand merci à Will Smith, qui a rejoint l’équipe pour discuter de la force par la solidarité et de la pratique de la gratitude en période de grands défis”, lit-on dans la légende. “Tous les thèmes de son prochain chef-d’œuvre, Emancipation.” Sur la photo, vue ici, Will a souri largement alors qu’il se tenait avec l’équipe et a brandi un maillot jaune des Lakers avec son nom de famille brodé dans le dos en lettres violettes.

L’image a été suivie par d’autres montrant Will tirant des cerceaux, posant avec le propriétaire des Lakers, jeanie bus, et souriant devant une rangée de trophées scintillants de champion de la NBA. Will a également partagé un diaporama d’instantanés de la visite et une vidéo dans laquelle il rappelle aux fans qu’il n’a pas oublié Philadelphie, sa ville natale. “Je suis très excité, vous savez, d’être ici, vous savez, avec tous leurs trophées et c’est juste important de dire qu’il n’y a pas un trophée de 1983, d’accord ? D’accord, parce que c’est l’année où Julius Erving a mené les Sixers à la victoire », sourit-il. “Je suis ici pour soutenir, mais vous savez tous de quoi je parle.” Bien sûr, les Sixers sont l’équipe professionnelle de basket-ball de Philadelphie.

“J’ai donné un aperçu de #Emancipation aux @lakers et j’ai eu une GRANDE conversation sur le film pour leur série Genius… un grand merci à tous ceux qui sont venus !! Prochain arrêt… mes @sixers », Will a légendé le message. Émancipation est le prochain film Apple TV + de Will dans lequel il incarne Peter, un homme noir qui a échappé à l’esclavage pendant la guerre civile américaine.

Deux jours seulement avant la visite de Will’s Lakers, il a posté un selfie avec certains de ses amis et célébrités qui sont venus le soutenir lors d’un aperçu spécial du film, comme on le voit ci-dessous. “Nuit épique!! Merci d’être venu voir #Emancipation. J’espère que vous apprécierez !!” il a écrit avant de taguer Dave Chappelle, Rihanna, Tyler Perry, Kenya Barris, A $ AP Rockyet plus.

Début octobre, Will a pris quelques instants pour promouvoir le film et a admis que c’était un rôle très éprouvant pour lui. “C’est le film le plus dur que j’aie jamais fait. Du sang, de la sueur et des larmes… LITTÉRALEMENT ! il a écrit sur Instagram à côté d’un extrait du film. “Bravo à Apple qui a doublé (et triplé) son engagement à livrer cette histoire épique au monde.” Émancipation sera diffusé sur Apple TV + le 9 décembre.