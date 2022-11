Will Smith visite l’alma mater de Philadelphie et rencontre des étudiants : « Incroyable surprise »

Comme l’alun de “The Fresh Prince of Bel-Air” est “né et a grandi dans l’ouest de Philadelphie”, Will Smith a décidé de faire une visite surprise à son alma mater.

Le district scolaire de Philadelphie s’est rendu sur son Instagram pour publier la vidéo du lauréat de l’Oscar, jeudi.

“Wow. Wow,” dit Smith, alors qu’il traversait les couloirs de l’Overbrook High School.

Alors que la star de “King Richard” se remémorait son ancienne école, la caméra l’a ensuite montré entrant dans une salle pleine d’étudiants débordant d’excitation et applaudissant pour Smith.

Il a commencé à serrer la main des étudiants, alors que certains sautaient presque de leur chaise excités de voir l’acteur hollywoodien.

Smith a pris des selfies avec des fans et a parcouru son annuaire tout en montrant une photo de lui.

La légende de la vidéo disait : “Quelle surprise incroyable ! Aujourd’hui, @willsmith a fait une visite surprise à l’école secondaire Overbrook. Plus de photos et de nouvelles à venir ! #phled.”

Le texte sur la vidéo publiée indiquait: “Quand Will Smith fait une visite surprise à son alma mater…”

Le district a également publié des photos sur sa page Facebook, montrant l’acteur “I Am Legend” interagissant avec le surintendant Dr. Tony Watlington.

Smith a également fait une rare apparition publique le mois dernier lors d’une conférence NBA des Los Angeles Lakers, offrant un conseil aux membres de l’équipe.

“Un grand merci à Will Smith, qui a rejoint l’équipe pour discuter de la force par l’unité et de la pratique de la gratitude dans les moments de grands défis. Tous les thèmes de son prochain chef-d’œuvre, Emancipation”, a écrit le compte des médias sociaux des Lakers sur leur légende Instagram.

Les visites de l’acteur de 54 ans surviennent des mois après qu’il a tristement giflé le comédien Chris Rock pour avoir fait une blague sur sa femme Jada Pinkett Smith aux Oscars 2022 en mars.