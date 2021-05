WIll Smith sur sa nouvelle photo torse nu

La star hollywoodienne Will Smith a récemment publié une photo torse nu de lui sur son compte de médias sociaux, affirmant que cela représente «la pire forme de ma vie». Selon E! News, l’acteur de 52 ans a pris une forme incroyablement musclée pour jouer le personnage principal dans le biopic de 2001 Ali. Il a partagé une photo via Instagram dimanche, vêtu d’un sweat à capuche et d’un short court mais pas de chemise.

Il semblait apprécier une conversation avec quelqu’un qui n’est pas sur la photo, et l’acteur faisait des gestes avec sa main droite. Will a franchement légendé le message comme suit: « Je vais être réel avec vous tous, je suis dans la pire forme de ma vie. »

Son message a conduit à une litanie de réponses de soutien, dont une de son ancien Le Prince de Bel Air co-star Nia Long, qui a écrit: « Tu l’as toujours, bébé !!! »

Questlove a commenté: « C’est le post le plus étonnant de l’histoire des médias sociaux. » Pendant ce temps, Jenni « JWoww » Farley a écrit: « Même [crying while laughing and praise hands] vivez votre meilleure vie. «

De plus, la réalisatrice Ava DuVernay a déclaré: « Je ne vois pas de« pire »ici. » Et Steve Aoki a écrit: « Hahahhahahaha ce visage correspond si bien à la légende. »

En tant que star d’action de la liste A, Will est clairement habitué à avoir un physique de très haut niveau. Lors d’une interview sur son film de 2016 Suicide Squad, il a dit que son programme d’entraînement était si intense qu’il s’est déchiré un muscle de la jambe pendant les premiers stades de la prise de vue.

Will a partagé: « Je savais dès le début que cela allait être un grand film pour moi. » Il a dit que c’était vraiment effrayant de subir la blessure, mais a expliqué que cela ne suffisait pas pour l’empêcher de continuer à travailler sur son physique.

Selon E! News, la star d’Aladdin a ajouté à l’époque: « Quand tu as 47 ans, plus aucune blessure n’est une blessure légère. Je me reculais pour jeter un coup, et mon mollet a sauté. Tout le monde l’a entendu. Le médecin m’a dit que j’allais être en panne pendant six semaines, mais je ne pouvais pas le permettre. «