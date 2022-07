Will Smith s’ouvre sur la gifle de Chris Rock aux Oscars

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Will Smith parle longuement de la gifle de Chris Rock aux Oscars.

Smith a partagé une vidéo sur YouTube répondant aux questions les plus posées de tout le monde, y compris pourquoi il ne s’est pas excusé auprès de Rock lors de son discours d’acceptation. Après que Smith ait giflé Rock pour avoir raconté une blague sur Jada Pinkett Smith, il a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard”.

“J’étais embué à ce moment-là”, a admis Smith à propos de l’absence d’excuses immédiates auprès de Rock. “Tout est flou.”

L’acteur de “Gemini Man” a révélé qu’il avait contacté Rock pour parler de l’incident, mais a affirmé que le comédien n’était pas prêt à s’asseoir avec lui. Il a également passé la vidéo de 5 minutes à s’excuser auprès de Rock et d’autres, dont Rose Rock.

“Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris”, a déclaré Smith. “J’ai vu une interview que la mère de Chris a faite et, vous savez, c’était l’une des choses à propos de ce moment que je n’avais tout simplement pas réalisé et, vous savez, je ne pensais pas, mais combien de personnes ont été blessées à ce moment-là “, a expliqué l’acteur.

Rose a d’abord dit ce qui suit après la gifle: “Quand Will a giflé Chris, il nous a tous giflés, mais il m’a vraiment giflé.”

“Je veux donc m’excuser auprès de la mère de Chris”, a poursuivi Smith. “Je veux m’excuser auprès de la famille de Chris. Plus précisément, Tony Rock [Chris’ younger brother]. Vous savez, nous avions une excellente relation. Tony Rock était mon homme. Et c’est probablement irréparable.”

Smith a expliqué qu’il avait passé les trois derniers mois à rejouer l’incident.

“Je peux vous dire à tous qu’il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes.”

L’acteur oscarisé a également précisé que ses actions n’étaient pas motivées par une demande de Pinkett Smith.

“J’ai fait un choix par moi-même, à partir de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris”, a-t-il expliqué. “Jada n’a rien à voir avec ça.”

Smith a présenté des excuses à sa famille et à Questlove, qui a remporté l’Oscar que Rock présentait lorsque la gifle s’est produite.

Smith a terminé la vidéo en expliquant que “décevoir les gens” est son “traumatisme central”.

“Je déteste quand je laisse tomber les gens”, a déclaré Smith. “Donc, ça fait mal. Ça me fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi et le travail que j’essaie de faire est que j’ai profondément des remords, et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi.”

“Je suis humain”, a-t-il poursuivi. “Et, j’ai fait une erreur, et j’essaie de ne pas me considérer comme une merde. Donc, je dirais à ces gens, je sais que c’était déroutant. Je sais que c’était choquant, mais je Je te promets que je suis profondément dévoué et engagé à mettre de la lumière, de l’amour et de la joie dans le monde, et tu sais que si tu t’accroches, je promets que nous pourrons redevenir amis.”

Smith est resté principalement silencieux sur le fait de gifler Rock. Il a publié des excuses publiques via Instagram quelques jours après la cérémonie des Oscars.

Rock a publiquement parlé de l’incident. Plus récemment, il a discuté de la gifle lors d’une émission comique avec Kevin Hart.

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a déclaré Rock à la foule, selon Us Weekly. Il a ajouté plus tard : “Je ne suis pas une victime. Ouais, ça fait mal, enfoiré. Mais j’ai secoué ça et je suis allé travailler le lendemain. Je ne vais pas à l’hôpital pour un papier découpé.”