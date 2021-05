Will Smith souhaite un joyeux anniversaire à ses frères et sœurs jumeaux: voir la photo rare

Will Smith offre un rare aperçu de sa famille.

La star de « Gemini Man », 52 ans, s’est rendue sur Instagram mercredi pour souhaiter un joyeux anniversaire à ses frères et sœurs jumeaux, Harry et Ellen.

« Mon petit frère et ma petite sœur ont 50 ans aujourd’hui! » Smith a écrit, sous-titrant une photo de groupe de lui-même avec les jumeaux. « Mince. »

La photo comprend également la phrase « Joyeux anniversaire, Jokas! » avec des flèches pointées vers les jumeaux. Smith a également une sœur aînée nommée Pam, qui a 57 ans.

La belle-mère de Smith, Adrienne Banfield-Norris, a souhaité aux frères et sœurs de l’acteur un joyeux anniversaire dans les commentaires. Banfield-Norris, mieux connu sous le nom de Gammy, co-anime l’émission-débat Facebook Watch « Red Table Talk » avec l’épouse de Smith, Jada Pinkett Smith, et sa fille Willow.

« Aw shucks maintenant! » elle a écrit. « Joyeux anniversaire @ thehman1 @ iame.smith Fêtez et mangez. »

Ellen a donné un aperçu de ses festivités sur Instagram mardi, montrant un gâteau et d’énormes bouquets de fleurs.

« Yesssss !! Joyeux anniversaire à moi! » elle a écrit, taguant les frères Will et Harry. « C’est comme ça que ça se passe … Je suis enthousiasmé par la participation. # 50 et incroyable! »

Elle est revenue sur Instagram jeudi pour remercier tous ceux qui ont célébré avec elle.

« J’ai été émue par tout l’amour de ceux qui m’ont accompagné tout au long de mon voyage », a-t-elle ajouté. « Je suis à court de mots. Pour ceux qui n’ont pas pu le faire, sachez que vous avez été ressenti en esprit. »

Elle a poursuivi: « Il y a tellement de gens à remercier et de photos à publier en reconnaissance de l’amour qui m’a été donné lors de ma journée spéciale. Dieu m’a béni avec exactement ce dont j’ai besoin dans ma vie en ce moment … et pour cela je suis reconnaissante . Merci à tous. »

Harry a également partagé sur Instagram comment il a célébré, en remerciant Will pour une « petite surprise en bateau du 50e anniversaire ». Les photos, publiées mercredi, semblent montrer Harry sur un yacht avec de gros ballons «50».

Il a également remercié Ellen et Pinkett Smith.

« Je suis tellement chanceux d’avoir atteint cette étape », a-t-il écrit. « Je suis très enthousiaste à l’idée que la seconde moitié de ma vie soit pleine d’amour, de lumière, de famille et de plaisir. »

