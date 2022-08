Will Smith se sentirait «moins honteux, déprimé» après des excuses vidéo à Chris Rock

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des mois après que Will Smith a tristement giflé Chris Rock aux Oscars 2022 en mars, l’ancien “Fresh Prince of Bel-Air” semble se sentir plus optimiste.

“Will se sent beaucoup plus confiant et beaucoup plus positif et moins déprimé”, a déclaré une source à “Entertainment Tonight”.

“Il était de mauvaise humeur avant de présenter ses excuses publiques”, a poursuivi la source. “Il se sent moins honteux maintenant et plus à l’aise d’être à nouveau en public parce qu’il a fait et continue de faire le travail qui doit être fait pour lui-même, sa femme, sa famille, ses amis, ses collègues, ses fans, l’Académie , Chris et la famille de Chris.”

LE PRODUCTEUR D’OSCARS RÉPOND AUX EXCUSES DE WILL SMITH À CHRIS ROCK: “JE TIRE POUR LUI”

Les nouveaux commentaires interviennent après que Smith a partagé une vidéo d’excuses à Rock sur YouTube après avoir frappé le comédien sur scène devant des millions de téléspectateurs dans le monde pour avoir fait une blague sur Jada Pinkett Smith en mars.

La source d’ET dit que l’acteur de 53 ans est conscient qu’il a encore du “rajustement à faire” au fil du temps, et assure qu’il “se met au travail” pour avoir un meilleur état mental.

Pendant ce temps, l’Académie est prête à laisser le tristement célèbre incident dans le passé.

People rapporte que lorsqu’on leur a demandé s’ils prévoyaient de parler de la gifle lors de la cérémonie de l’année prochaine, le nouveau PDG de l’Académie, Bill Kramer, a déclaré : “Nous voulons aller de l’avant et avoir des Oscars qui célèbrent le cinéma. C’est notre objectif en ce moment, mais il s’agit vraiment de avancer.”

Smith a publié des excuses publiques via Instagram quelques jours après la cérémonie de remise des prix.

Pendant ce temps, Rock a récemment parlé de l’incident lors d’une émission comique avec Kevin Hart.

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a déclaré Rock à la foule, selon Us Weekly. Il a ajouté plus tard : “Je ne suis pas une victime. Ouais, ça m’a fait mal, ma mère. Mais j’ai secoué ce m— et je suis allé travailler le lendemain. Je n’y vais pas. à l’hôpital pour une coupe de papier.”

Les représentants de Smith n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.