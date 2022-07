Will Smith s’adresse à Chris Rock Oscars Slap dans une vidéo émotionnelle

Rappelles toi La claque des Oscars de Will Smith? Bien sûr, vous le faites. C’est arrivé il y a environ quatre mois lorsque le comédien Chris Rock a fait une blague sur la femme de Smith lors de la cérémonie des Oscars, et Smith a répondu en montant sur scène et en le frappant. Eh bien, maintenant Smith a a posté une nouvelle vidéodans lequel il aborde la rencontre.

Dans la vidéo d’environ six minutes, publiée vendredi sur la chaîne YouTube de Smith (elle semble également être sur son Pages Facebook et Instagram), l’acteur regarde directement la caméra et s’excuse auprès de Rock. Smith avait également présenté des excuses au comédien au lendemain des Oscars en mars.

“Alors je vais te dire, Chris, je t’excuse”, Smith dit dans la nouvelle vidéo. “Mon comportement était inacceptable, et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler.”

La gifle est venue aux Oscars de cette année, après que Rock ait dirigé un commentaire sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, tout en torréfiant diverses célébrités dans un monologue comique. Rock a plaisanté sur les cheveux ras de Jada. “Jada, je t’aime. GI Jane 2, j’ai hâte de te voir”, a-t-il dit, faisant référence au buzz militaire de Demi Moore dans le film de 1997 GI Jane. Le frère de Rock a depuis a dit Rock n’était pas au courant que Jada avait la condition alopéciece qui provoque une perte de cheveux drastique.

La gifle de Smith et La blague de Rock a suscité un déluge de commentaires sur les médias sociaux, ainsi qu’une vague de commentaires dans la presse. Rock a choisi de ne pas porter plainte à la police contre Smith après la rencontre. Smith a démissionné de son adhésion à l’Académie of Motion Picture Arts and Sciences en avril, et plus tard ce mois-là, l’Académie a annoncé qu’elle avait a interdit à Smith d’assister aux Oscars pour 10 ans.

L’Académie n’a pas immédiatement répondu à un e-mail vendredi pour savoir si l’organisation ou Rock avait quelque chose à dire sur la nouvelle vidéo.

Les excuses de Smith surviennent environ 55 secondes après le début de la vidéo, qui s’ouvre sur un texte qui dit : “Ça fait une minute. Au cours des derniers mois, j’ai beaucoup réfléchi et fait un travail personnel. Vous avez posé beaucoup de questions justes qui Je voulais prendre un peu de temps pour répondre.”

Smith prend place sur une chaise blanche et une question apparaît à l’écran : “Pourquoi ne vous êtes-vous pas excusé auprès de Chris lors de votre discours de remerciement ?” (Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur 2022 pour son rôle dans King Richard et a accepté son prix sur scène après la rencontre. Il s’est excusé auprès de l’Académie et aux participants, mais pas à Rock.)

“J’étais embué à ce moment-là. Tout est flou”, dit Smith. “J’ai contacté Chris, et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler. Et quand il le sera, il me contactera.”

Après ses excuses à Rock, Smith tourne son attention vers la mère du comédien, Rose, ainsi que vers son frère, Tony, et le reste de la famille de Rock.

“Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris”, a déclaré Smith. “J’ai vu une interview que la mère de Chris a faite, et, vous savez, c’est l’une des choses à propos de ce moment que je n’avais tout simplement pas réalisé. Et, vous savez, je ne pensais pas.” Smith semble faire référence à une interview de la mère de Rock a donné à la station locale de Caroline du Sud WIS-TVdans lequel elle a dit : “Quand il a giflé Chris, il nous a tous giflés… parce que quand tu blesses mon enfant, tu me blesses.”

Smith présente également ses excuses à sa femme et à ses enfants ainsi qu’aux autres nominés présents aux Oscars. Il dit que sa femme ne lui a pas dit de “faire quelque chose” après que Rock ait fait ses commentaires. “J’ai fait un choix par moi-même, à partir de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris”, a déclaré Smith. “Jada n’a rien à voir avec ça.”

À propos de la gifle, Smith dit: “Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là.”