Will Smith rompt le silence sur la gifle des Oscars, dit qu’il a “profondément des remords” – National

Will Smith est enfin prêt à parler de sa fameuse “claque entendue dans le monde entier”.

L’acteur s’est rendu sur Instagram vendredi, publiant une longue vidéo sur la nuit où il a giflé Chris Rock aux Oscars.

Quatre mois après que Smith soit monté sur scène aux Oscars et ait abordé Rock pour avoir fait une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, l’acteur a pris le temps de répondre aux questions sur la controverse.

Le clip, sous-titré “Merci à tous”, commence par une superposition de texte qui se lit comme suit : “Cela fait une minute … Au cours des derniers mois, j’ai fait beaucoup de réflexion et de travail personnel … Vous avez demandé beaucoup de juste questions auxquelles je voulais prendre un peu de temps pour répondre.

On entend Smith prendre une profonde inspiration alors qu’il plonge dans les questions et réponses, lisant les questions d’un téléprompteur hors écran avant de répondre.

La première question demande pourquoi Smith, 57 ans, ne s’est pas excusé auprès de Rock ce soir-là lors de son discours d’acceptation du prix du meilleur acteur, prononcé quelques instants après la gifle.

“J’étais embué à ce moment-là”, a-t-il expliqué. “Tout est flou.”

Smith explique qu’il a contacté Rock “et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler”.

«Quand il le sera, il tendra la main. Je vais vous dire, ‘Chris, je m’excuse auprès de vous.’ Mon comportement était inacceptable et je suis ici chaque fois que vous êtes prêt à parler.

Smith a ajouté qu’il voulait s’excuser auprès de la mère et du jeune frère de Rock, Tony.

“J’ai passé les trois derniers mois à rejouer et à comprendre la nuance et la complexité de ce qui s’est passé à ce moment-là. Je ne vais pas essayer de déballer tout cela maintenant, mais je peux vous dire à tous qu’il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Aucune partie de moi ne pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insulte.

Lorsqu’on lui a posé la question de savoir si Jada avait motivé sa décision de gifler Rock, Smith a répondu: «Non. J’ai fait un choix par moi-même, à partir de ma propre expérience et de mon histoire avec Chris. Jada n’a rien à voir avec ça.

Il a ensuite présenté ses excuses à sa femme, à ses enfants et aux nominés aux Oscars dont les réalisations ont été éclipsées par la gifle.

“Pour tous mes collègues nominés, c’est une communauté. J’ai gagné parce que tu as voté pour moi et ça me brise vraiment le cœur d’avoir volé et terni ton moment. Je peux encore voir les yeux de Questlove – c’est arrivé lors du prix de Questlove – et je suis désolé que ce ne soit pas vraiment suffisant.

Finalement, Smith a terminé avec ceci :

“Deux choses. Premièrement, décevoir les gens est mon principal traumatisme. Je déteste quand je laisse tomber les gens, donc ça me fait mal psychologiquement et émotionnellement de ne pas être à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi. Le travail que j’essaie de faire, c’est que j’ai des remords profonds et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même. Je suis humain et j’ai fait une erreur et j’essaie de ne pas me considérer comme une merde alors je dirais à ces gens, je sais que c’était déroutant, je sais que c’était choquant, mais je vous promets que je le suis profondément dévoué et engagé à mettre de la lumière, de l’amour et de la joie dans le monde. Si tu t’accroches, je te promets que nous pourrons redevenir amis.

L’acte de violence du 27 mars a valu à Smith une interdiction de 10 ans de l’Académie, mais les conséquences réelles ont pris la forme d’une condamnation du public.

Smith a déclaré qu’il avait giflé Rock après que le comédien ait fait une blague sur la perte de cheveux de sa femme – quelque chose qu’elle ne peut pas contrôler en raison de son alopécie.

Après avoir giflé Rock, Smith est retourné à son siège et a crié “Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche”.

Quelques jours plus tard, Smith s’est excusé publiquement sur Instagram, expliquant que la punchline était “trop ​​​​à supporter pour moi” et qu’il “a réagi avec émotion”.

Rock, bien qu’apparemment pas prêt à aborder le problème avec Smith, a récemment fait des blagues à ce sujet lors d’une comédie stand-up au début du mois.

“Je ne suis pas une victime, enfoiré”, a-t-il déclaré lors d’un spectacle au PNC Bank Arts Center à Holmdel, dans le New Jersey, le dimanche 24 juillet, rapporte US Weekly.

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a déclaré Rock.

“Ouais, ça fait mal, enfoiré. Mais j’ai secoué cette merde et je suis allé travailler le lendemain », a-t-il poursuivi. “Je ne vais pas à l’hôpital pour un papier découpé.”