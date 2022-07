Will Smith rompt le silence et s’excuse auprès de Chris Rock pour la gifle des Oscars – Hollywood Life

Plus à propos Will-Smith

Quatre mois après avoir giflé Chris Rock57 ans, aux Oscars, Will-Smith, 53 ans, a finalement parlé de l’incident au public. L’acteur s’est excusé auprès de Chris dans une vidéo partagée sur son Instagram le 29 juillet. “Ça fait une minute… Au cours des derniers mois, j’ai fait beaucoup de réflexion et de travail personnel”, lit un message de Will à l’écran. “Vous avez posé beaucoup de questions justes auxquelles je voulais prendre un peu de temps pour répondre.”

Will s’est ensuite assis et a commencé à discuter de l’incident. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne s’était pas excusé auprès de Chris lors de son discours d’acceptation du meilleur acteur, Will a expliqué: «J’étais embué à ce moment-là. Tout est flou.” Il a poursuivi: “J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il tendra la main. Alors je vais vous dire, Chris, je vous présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable », a déclaré Will, tout en regardant directement la caméra. « Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris. J’ai vu une interview que la mère de Chris a faite. Et c’était l’une des choses à propos de ce moment que je n’avais tout simplement pas réalisé. Je ne pensais pas au nombre de personnes blessées à ce moment-là. Donc je veux m’excuser auprès de la mère de Chris. Je veux m’excuser auprès de la famille de Chris. Spécifiquement Tony Rock. Nous avions une excellente relation. Tony Rock était mon homme. Et c’est que c’est probablement irréparable.

La Roi Richard La star a expliqué qu’il “a passé les trois derniers mois à rejouer et à comprendre les nuances et les complexités de ce qui s’est passé à ce moment-là. Et je ne vais pas essayer de déballer tout ça maintenant. Mais je peux vous dire à tous qu’il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes.

Will a également précisé que sa femme Jada Pinkett Smith n’a eu aucune influence sur sa décision de gifler Chris, qui s’est moqué de la tête chauve de Jada (elle souffre d’alopécie) juste avant. “J’ai fait un choix tout seul. D’après mes propres expériences, d’après mon histoire avec Chris, Jada n’a rien à voir avec ça. Il a également dit pardon à ses enfants, à ses collègues nominés pour le meilleur acteur et Quête Amourqui a accepté son prix juste après que Will ait giflé Chris.

Dans la vidéo, on a également demandé à Will ce qu’il dirait à ses fans déçus par ses actions. “Décevoir les gens est mon principal traumatisme”, a-t-il expliqué. « Je déteste quand je laisse tomber les gens. Cela me fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens ont de moi. J’ai des remords profonds et j’essaye d’avoir des remords sans avoir honte de moi. Je suis humain. Et j’ai fait une erreur. Et j’essaie de ne pas me considérer comme une merde.

“Je dirais donc à ces gens, je sais que c’était déroutant”, a ajouté Will. “Je sais que c’était choquant. Mais je vous promets que je suis profondément dévoué et engagé à mettre de la lumière, de l’amour et de la joie dans le monde et vous savez, si vous vous accrochez à une promesse, nous pourrons redevenir amis.

Jusqu’à présent, Will est resté silencieux sur l’incident des Oscars. Au début, Chris a également hésité à parler de la gifle. Lors de sa première émission après les Oscars, il a mentionné qu’il prenait du temps avant d’en parler. «J’avais comme un spectacle entier que j’ai écrit avant ce week-end. Je suis encore un peu en train de traiter ce qui s’est passé. Donc, à un moment donné, je parlerai de cette merde. Alors je vais raconter des blagues », a-t-il déclaré lors d’un concert en avril à Boston. Dans les mois qui ont suivi la gifle, il a parsemé son acte de quelques références à l’incident. Lors de son spectacle au PNC Bank Arts Center du New Jersey le 24 juillet, Chris a plaisanté sur l’incident et a admis que la gifle avait “fait mal”. Il a également déclaré à la foule qu’il n’était “pas une victime”.