Will Smith revient pour enfin répondre aux questions de tout le monde sur les Oscars

Will Smith est revenu après des mois de pause pour répondre aux questions d’Internet sur sa claque aux Oscars.

En mars, Will Smith a créé l’un des plus grands drames de l’année en giflant Chris Rock sur la scène des Oscars à la télévision en direct. Les conséquences de l’événement en ligne ont été massives et ont fait la une des journaux du monde entier. Au milieu des bavardages, Chris Rock a continué à travailler sur la route lors de sa tournée Ego Death. Will Smith a cependant adopté une approche différente en publiant des excuses sur Instagram avant de faire une pause.

Will Smith répond aux questions d’Oscar Slap et s’excuse auprès de Chris Rock et de sa famille

Tôt vendredi, Will Smith est revenu avec une nouvelle vidéo Instagram de 5 minutes et a répondu à toutes les questions sans réponse concernant le moment infâme. Il a commencé par poser des questions sur son manque d’excuses à Rock lors de son discours d’acceptation des Oscars et a demandé s’il avait ou non parlé au comédien depuis.

“J’étais embué à ce moment-là”, a expliqué Smith. « Tout est flou. J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il me contactera. « Alors je vais te dire, Chris, je te présente mes excuses. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler.

Pendant la vidéo, des excuses ont également été adressées au frère de Chris, Tony Rock, et à la mère de Chris, qui a fait une interview sur la gifle. L’acteur, 53 ans, a également nié que sa femme Jada Pinkett Smith l’ait imploré de prendre des mesures contre Rock pour avoir plaisanté sur son alopécie avec un commentaire “GI Jane”.

“C’est comme, vous savez, j’ai fait un choix par moi-même, à partir de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris”, a déclaré Smith en s’adressant à sa femme en roulant des yeux vers Rock. “Jada n’a rien à voir avec ça. Je suis désolé, bébé. Je veux dire désolé à mes enfants et à ma famille pour la chaleur que je nous ai tous apportée.

Will s’est également excusé auprès de ses pairs qui ont voté pour qu’il gagne cette nuit-là et se sont spécifiquement rappelés que le moment de Questlove avait été volé.

“Cela me brise vraiment le cœur d’avoir volé et terni votre moment. Je peux encore voir les yeux de Questlove, vous savez que c’est arrivé sur le prix de Questlove. Et vous savez… “Je suis désolé” n’est vraiment pas suffisant.

Espérons que Chris et Will puissent parler bientôt et résoudre leurs problèmes en privé. La vidéo émotionnelle de cinq minutes peut être visionnée ci-dessous.