Will Smith revient dans la bande-annonce du drame sur l’esclavage “Emancipation”

Allez-vous regarder?

Après des mois de, eh bien, vous savez, Will-Smith revient avec la bande-annonce de “Emancipation” d’Apple Original Films (réalisé et produit par Antoine Fouqua) qui raconte l’histoire triomphante de l’esclave évadé Peter (Smith) s’appuyant sur son intelligence, sa foi inébranlable et son amour profond pour sa famille pour échapper aux chasseurs de sang-froid et aux marais impitoyables de la Louisiane dans sa quête de liberté.

“J’ai toujours évité de faire des films sur l’esclavage”, a déclaré Smith dans un interview avec GQ. « Au début de ma carrière… je ne voulais pas montrer les Noirs sous cet angle. Je voulais être un super héros. J’ai donc voulu représenter l’excellence noire aux côtés de mes homologues blancs. Je voulais jouer des rôles que vous donneriez à Tom Cruise. Et la première fois que j’y ai pensé, c’était Django. Mais je ne voulais pas faire un film d’esclavage sur la vengeance.

Regardez la bande-annonce brutale ci-dessous:

Le film met également en vedette Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Chakir, Steven Ogg, Grant Harvey, Ronnie Gene Bivens, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis, Michel Luwoye, Aaron Motenet Iman Pullum.

“Emancipation” s’inspire des photos de 1863 de “Whipped Peter” prises lors d’un examen médical de l’armée de l’Union, parues pour la première fois dans Harper’s Weekly.

Une image connue sous le nom de “The Scourged Back” montre le dos nu de Peter mutilé par un coup de fouet infligé par ses esclavagistes, ce qui a finalement contribué à l’opposition croissante du public à l’esclavage.

L’annonce du film a été faite à la suite d’une projection en avant-première de “Emancipation” organisée avec la NAACP lors de la 51e conférence législative annuelle de la Congressional Black Caucus Foundation à Washington, DC

Là, Fuqua, Smith et Marie Elliottconservateur de l’esclavage américain au Smithsonian National Museum of African American History and Culture, a participé à une conversation sur le film animée par un commentateur politique et culturel Angela Rye.

“Emancipation” sortira en salles le 2 décembre 2022 et dans le monde sur Apple TV+ le 9 décembre 2022.