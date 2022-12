Will Smith révèle qu’il a perdu 30 livres pour le rôle “Emancipation” après une photo virale “papa bod”

Will Smith partage son parcours de perte de poids après qu’une photo “papa bod” de lui soit devenue virale.

L’alun de “The Fresh Prince of Bel-Air” a révélé dans l’épisode de mercredi de “Red Table Talk” comment il avait perdu 30 livres pour se préparer à son rôle dans “Emancipation” d’AppleTV +.

“Vous vous souviendrez peut-être que j’ai posté la photo hors de forme… la photo ‘papa bod'”, a-t-il raconté.

WILL SMITH RÉVÈLE QUEL CO-STAR NE LUI PARLERAIT PAS ET SON MOMENT « TERRIFIANT » SUR LE PLATEAU « EMANCIPATION »

“La photo ‘papa bod’ était mon début de préparation pour perdre du poids pour Peter. J’avais probablement 225 ans quand j’ai commencé et au plus bas, sur le film, j’ai atteint 195.”

En mai 2021, l’acteur de 54 ans a partagé une photo de lui portant une veste non zippée sans chemise en dessous et un boxer.

La légende de Smith disait: “Je vais être vrai avec vous tous – je suis dans la pire forme de ma vie.”

WILL SMITH ET JADA PINKETT SMITH RETOURNENT SUR LE TAPIS ROUGE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES OSCARS SLAP

L’acteur de “King Richard” a animé “Red Table Talk” cette semaine, rejoint par ses trois enfants – Trey, Willow et Jaden Smith, tandis que Jada Pinkett Smith et sa mère Adrienne Banfield-Norris étaient toutes les deux absentes. Smith a été franc sur son rôle et a parlé de se transformer en personnage de Peter. “Emancipation” raconte l’histoire de Peter Smith, un esclave qui a fui une plantation de Louisiane dans les années 1860.

En plus de vouloir se mettre en forme pour son propre bien-être, Smith a réfléchi à l’importance de perdre du poids pour son rôle.

“Pour moi, le physique est une grande partie de ce qui fait dire aux gens, ‘Woah!'”, a-t-il déclaré.

“Être capable de faire la transition et de manipuler votre corps en tant qu’acteur est une grande partie de la suspension de l’incrédulité pour les gens.”

Près d’une semaine après que la photo “papa bod” de Smith soit devenue virale, il a posté une vidéo de lui-même en train de faire des entraînements intenses, avec la légende “The Pursuit of Happyness”.

Smith a continué à expliquer sur “Red Table Talk” comment les conditions de tournage l’ont aidé à perdre du poids.

“En fait, être dans les marais… il fait chaud, c’est désagréable”, a déclaré Smith.

“Vous êtes en fait dans le marais, donc vos mains sont sales… vous ne voulez pas vraiment attraper de la nourriture et manger.”

“Emancipation” est le premier film de Smith depuis la controverse des Oscars 2022. Le film est sorti en salles le 9 décembre.

L’acteur a été interdit d’assister aux Oscars pendant les 10 prochaines années après avoir giflé Chris Rock alors que le comédien remettait un prix lors de la cérémonie.