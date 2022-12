Will Smith révèle quelle co-star ne lui parlerait pas et son moment “terrifiant” sur le plateau “Emancipation”

Will Smith a parlé de la co-star qui ne voulait pas lui parler sur le tournage de “Emancipation” et à quel point il était lié à son personnage, Peter, pendant le tournage.

Smith a été rejoint par ses trois enfants – Trey, Willow et Jaden Smith – pour l’épisode de mercredi de “Red Table Talk”. Jada Pinkett Smith et sa mère Adrienne Banfield-Norris étaient absentes de l’épisode, et Will Smith a animé.

Au cours de la conversation, Smith a partagé un message vidéo filmé par sa co-star Ben Foster. L’acteur a révélé le premier jour sur le plateau qu’il avait “senti” Smith pour la première fois avant de le voir. Foster, qui joue le receveur d’esclaves Jim Fassel dans le film, a déclaré que Smith “vibrait” sur le plateau.

“Dans ma tête, je faisais de mon mieux avec Will Smith, et Ben est juste passé devant moi et n’a rien dit”, se souvient Smith à propos du même moment. “Et j’étais comme, ‘Oh, il ne doit pas m’avoir vu.’ Et puis pendant six mois, il ne m’a pas adressé la parole.

WILL SMITH “COMPREND” SI LES GENS NE SONT PAS “PRÊTS” À VOIR UN NOUVEAU FILM APRÈS LA CLAQUE DES OSCARS : “RESPECTEZ ABSOLUMENT CELA”

“Il n’a pas établi de contact visuel avec moi. Il n’a pas dit un mot. Il ne m’a pas reconnu pendant six mois. Mais ce qu’il a fait ce premier jour, je me suis dit:” Ouais. pas jouer. C’est réel. C’est sérieux. Nous ne plaisantons pas avec ces idées. Et je remercie vraiment Ben de m’avoir fait passer à la prochaine vitesse de profondeur et de concentration.”

Smith a ensuite évoqué le moment où Foster a décidé de se présenter.

“Il n’est jamais venu au moniteur”, a déclaré Smith. “Il vient au moniteur, il regarde la prise de vue et Antoine a dit:” Je suis content. Nous l’avons eu. Et puis je regarde Ben. C’est son dernier jour. Il dit : “Ravi de te rencontrer. Ben.””

WILL SMITH ET JADA PINKETT SMITH RETOURNENT SUR LE TAPIS ROUGE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LES OSCARS SLAP

Ailleurs dans l’épisode, Smith a parlé de se transformer en personnage de Peter. “Emancipation” raconte l’histoire de Peter Smith, un esclave qui a fui une plantation de Louisiane dans les années 1860.

“Je me faisais appeler le mot N cent fois par jour par de très bons acteurs – par de très, très bons acteurs”, se souvient Smith. “C’est dur. Ça te tord l’esprit. Tu dois être très prudent parce que tu te tords définitivement l’esprit.”

L’acteur de “Gemini Man” a également révélé le moment où il s’est vraiment connecté avec son personnage.

“Il y a comme un moment magique en tant qu’acteur que vous recherchez”, a expliqué Smith. “La meilleure façon dont je peux le décrire, c’est comme si vous sentiez le personnage vous submerger. Ce sera une garde-robe. Ce sera une scène. Ce sera le dialecte, quelque chose. Ce qui s’est passé, c’est que nous essayions les chaînes du cou .”

L’épisode a coupé des images des coulisses de Smith dans sa garde-robe lorsqu’il parlait de mettre les chaînes du cou.

“Il va l’enlever, et ça ne marche pas. Alors, c’est verrouillé et mon cœur saute. Et je me dis : ‘Oh non. Oh non.’ Donc je suis assis là, et il court partout à la recherche des clés. Et pendant 15 minutes, je suis coincé là dans la chaîne et mon cœur bat la chamade.

“Je suis comme, ‘Will, ne panique pas.’ Et je suis assis là, et puis c’est comme, ‘J’ai compris.’ C’est comme, je suis Will Smith avec des gens qui courent partout à la recherche de clés et mon cœur bat toujours la chamade, et j’ai toujours peur. Imaginez ce que c’était pour Peter d’avoir ce truc, pieds nus, et personne ne s’en souciait.

Smith a déclaré que ce moment l’avait “gêné”.

“Je n’ai pas été en mesure d’expliquer pourquoi, mais je me sentais gêné. J’étais gêné pendant que j’étais là, et j’attendais. C’était émasculant, déshumanisant, tout ça, et j’étais comme ‘Compris.'”

“Six degrés de séparation” est le seul autre film où Smith dit qu’il “s’est perdu” et “est allé trop loin” en tant qu’acteur.

“Je ne dirais pas que je suis allé ‘trop loin’ avec Peter. J’ai juste perdu la trace de jusqu’où j’étais allé. Je me suis un peu tordu là-dedans.”

L’acteur a ensuite expliqué ce qu’il entendait par aller “trop ​​loin” avec un personnage.

“Vous entrez dans un état. Et quand vous allez un clic trop loin, Will Smith disparaît. Et puis ce qui se passe psychologiquement, vous allez de plus en plus loin dans Peter, et vous ne réalisez pas que ‘vous’ vous échappez. Et puis c’est fini, et tu retournes et tu te cherches et tu es parti.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Smith a dit que c’était difficile à expliquer avant de faire une autre tentative.

“Vous jouez ces personnages, et quand vous les jouez assez longtemps, c’est comme déménager dans un autre pays et parler une autre langue”, a-t-il ajouté. “Si vous parlez l’autre langue assez longtemps, vous commencerez à perdre votre langue maternelle. Vous pouvez oublier comment vous marchez, votre personnalité précédente et, vous savez, vous pouvez voir quand les acteurs sortent sur ce bord – quand vous touchez ce bord du non-soi.

“C’est terrifiant. C’est terrifiant là-bas. Peter est aussi loin que je l’ai jamais été avec un personnage, et vous devez vous entraîner pour pouvoir aller de plus en plus loin et plus loin.”

Smith a noté qu’être sur ce “bord” pendant le tournage d’une scène est “heureux”.

“Emancipation” est le premier film de Smith depuis la controverse des Oscars 2022. Le film est sorti en salles le 9 décembre.

L’acteur a été interdit d’assister aux Oscars pendant les 10 prochaines années après avoir giflé Chris Rock alors que le comédien remettait un prix lors de la cérémonie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard” malgré son comportement.