Will Smith rejoint par sa femme et ses enfants pour le 1er tapis rouge après la claque des Oscars – Hollywood Life

Crédit d'image : GilbertFlores@Broadimage / MEGA

Will-Smith est apparu sur un tapis rouge pour la première fois depuis qu’il a giflé Chris Rock sur scène aux Oscars en mars dernier. Will, 54 ans, est sorti mercredi soir 30 novembre pour la première à Los Angeles de son nouveau film Émancipation. La femme de l’acteur, Jada Pinkett-Smithet ses trois enfants, Trey30, Jaden, 24, et saule22 ans, a foulé le tapis rouge avec Will et posé avec lui pour des photos de famille.

Will était beau dans un costume marron trois pièces avec une chemise boutonnée rose clair et une paire de chaussures marron. Jada, 51 ans, étourdie dans une robe blanche avec une longue traîne à volants qui la suivait sur le tapis. Will et Jada ont posé ensemble avec amour pour quelques photos et ils semblaient être de si bonne humeur. Jada est la plus grande supportrice de Will depuis l’incident des Oscars survenu il y a huit mois.

Lors de la 94e cérémonie des Oscars, Will est monté sur scène et a giflé Chris Rock, 57 ans, qui a fait une blague sur la tête rasée de Jada, résultat de son diagnostic d’alopécie (perte de cheveux). Après la gifle, Will a remporté l’Oscar pour sa performance principale dans le film Roi Richard. Will s’est excusé publiquement auprès de Chris dans une publication écrite sur Instagram le lendemain des Oscars. Il a finalement démissionné de l’Académie en raison de ses actions et a été banni des Oscars pendant dix ans en guise de punition. Cela signifie qu’il ne peut pas assister aux Oscars 2023 même s’il est nominé pour Émancipationoù il joue un esclave de piste.

Will a dû répondre à la gifle des Oscars lors de la tournée de presse pour Émancipation. Il a parlé à Trevor Noé lors de sa première apparition dans un talk-show post-scandale le 28 novembre et a déclaré qu’il y avait “de nombreuses nuances et complexités” dans la situation “horrible” avec Chris.

« À la fin de la journée, je l’ai juste perdu. Je suppose que ce que je dirais, c’est qu’on ne sait jamais ce que quelqu’un traverse », Mauvais garçons dit l’étoile. « Vous ne savez tout simplement pas ce qui se passe avec les gens. Et je vivais quelque chose cette nuit-là. Pas que cela justifie du tout mon comportement, mais vous demandez ce que j’ai appris, et c’est que nous devons juste être gentils l’un avec l’autre, mec », a ajouté Will.