Will Smith réagit après que Jada Pinkett Smith ait révélé sa séparation – Hollywood Life

Will Smith55 ans, a rompu son silence après que sa femme, Jada Pinkett Smith, 52 ans, a révélé publiquement qu’ils étaient séparés depuis sept ans pour la première fois cette semaine. L’acteur a répondu à une demande de commentaires du New York Timeset a parlé de ce qu’il a appris des nouveaux mémoires de l’actrice, Digne. En plus d’avoir déclaré que le livre l’avait « en quelque sorte réveillé », il a déclaré avoir réalisé que Jada était plus « résiliente, intelligente et compatissante qu’il ne l’avait compris ».

« Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité à ses nuances cachées et à ses beautés subtiles », a-t-il écrit dans un e-mail, selon la prise.

Les commentaires de Will interviennent quelques jours seulement après que Jada, qu’il a épousée en 1997, a choqué le public lorsqu’elle a admis qu’elle et son mari vivaient des vies séparées mais refusaient de divorcer, dans une interview pour Actualités NBC. «J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer. Nous travaillerons sur tout, mais je n’ai tout simplement pas pu rompre cette promesse », a-t-elle déclaré. Hoda Kotb pendant la séance.

« Au moment où nous sommes arrivés en 2016, nous étions épuisés d’essayer. Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être », a-t-elle ajouté.

Peu de temps après la diffusion de l’interview, une source a déclaré que les enfants de Will et Jada, Willow Smith22, et Jaden Smith, 25 ans, sont « soulagées » que leur mère ait décidé d’admettre la vérité sur la séparation. « Bien que Jaden et Willow aiment leur mère sans fin et adoptent bon nombre de ses comportements et traits de caractère, ils sont très soulagés que la nouvelle soit enfin disponible afin que tout le monde puisse continuer, personne ne rajeunit », a déclaré l’initié. dit. « Ils veulent tous que chacun soit fidèle à lui-même et n’ait plus de rancune ni de secret. »