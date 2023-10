https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/418360/418360_600x315.jpg

Le mariage de Will Smith et Jada Pinkett Smith a toujours attiré beaucoup d’attention de la part des médias et du public. Certains considèrent leur relation comme l’une des plus stables d’Hollywood, ce qui en dit long, puisque les drames en couple semblent être la norme dans l’industrie. Cependant, d’autres considèrent qu’il y a des éléments très toxiques, et que si la biographie de l’acteur a provoqué quelques vagues, celle de l’actrice a provoqué une marée pleine d’informations sur sa vie privée. Malgré tout, ils continuent tous les deux à se soutenir et Pinkett Smith a récemment confirmé qu’ils n’envisageaient pas de se séparer.

Avec autant de révélations et d’accès à leur vie privée, tout le monde sait déjà comment le couple s’est rencontré sur le tournage de Le Prince de Bel Air et comment ils ont commencé à sortir ensemble alors qu’il se séparait de sa première femme. Bien que l’actrice de Girls Trip – 89% n’avaient pas l’intention de se marier parce qu’ils ne croyaient pas particulièrement en l’institution, ils se sentaient assez poussés à le faire, mais ils ont aussi décidé à ce moment-là qu’ils feraient en sorte que cet engagement fonctionne autant que possible.

C’est pourquoi, malgré tous les ragots qui entouraient autrefois leur mariage sur la tromperie et la manipulation, ils sont tous deux restés ensemble toutes ces années, se soutenant mutuellement sur les tapis rouges, les productions et lors d’événements plus personnels et intimes. Qu’ils soient ou non un couple avec une relation ouverte qui leur permettait d’être avec d’autres personnes était un point d’un grand intérêt pour la presse et les animateurs de talk-shows, même s’ils gardaient presque toujours le contrôle des informations diffusées à leur sujet. Votre vie privée.

La publication de Worthy a mis le couple dans sa ligne de mire

En 2021, Will Smith a publié une biographie où il parlait de sa famille, de ses traumatismes d’enfance, de sa façon de voir la vie et de son mariage, qui est resté le potin de la saison après la conversation que le couple a eue en Discussion à la table rouge à propos de l’histoire d’amour Jada Pinkett Smith et le fameux événement de la cérémonie des Oscars 2022. Tout le monde a une idée très précise de qui est l’actrice, et c’est pourquoi elle a décidé de raconter son histoire avec sa propre biographie intitulée Digne qui vient d’être publié.

Les Smith continuent de démontrer leur loyauté et ne vont pas divorcer

Bien qu’il aborde des pans très importants de sa vie comme sa relation avec sa famille ou son lien fort avec Tupac, le livre de Pinkett Smith présente des révélations choquantes sur son mariage, comme le fait que le couple est séparé depuis plusieurs années, même s’ils sont toujours prêts à travailler sur leur relation, surtout après l’incident avec Chris Rock. Pour faire preuve d’un front uni et réaffirmer votre amour inconditionnel, Will Smith n’a pas hésité à soutenir sa femme lors d’un événement à Baltimore pour présenter Digne. Sur scène, l’acteur de King Richard : Une famille gagnante – 88 % ont dit (via Actualités ABC) :

Jada est la meilleure amie que j’ai jamais eue sur cette planète, et je vais la défendre et la soutenir pour le reste de ma vie.

De son côté, l’actrice a assuré qu’ils étaient plus heureux que jamais et qu’ils continueraient ensemble le plus longtemps possible :

Will et moi allons bien. Tous ceux qui ne comprennent pas et qui ont quelque chose à dire devront l’accepter.

La vérité est que je ne vais pas abandonner Will et qu’il ne va pas m’abandonner. Nous avons effectué une recherche approfondie. Et je suis plus heureux que jamais.

Jada Pinkett Smith confirmé lors d’un entretien avec The Associated Press (via Actualités ABC) que ce qui s’est passé le soir de l’Oscar 2022 a servi de point de départ à une nouvelle étape dans leur relation, une étape avec laquelle tous deux semblent se sentir plus à l’aise :

Honnêtement, un poids a été enlevé de mes épaules. Depuis l’Oscar, c’est très intéressant de voir à quel point un événement aussi intense peut nous rapprocher, et je dirais qu’après cela, nous avons vraiment plongé et sommes allés plus profondément, et nous sommes arrivés à ce bel endroit dans lequel nous nous trouvons maintenant.

Quelques jours se sont écoulés depuis Digne arrivé en librairie, on s’attend donc à des révélations plus choquantes sur la vie privée des Smith, d’autant plus que l’actrice est prête à partir en tournée à travers les États-Unis où elle continuera sûrement à parler de ces sujets avec ses fans.

