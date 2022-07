Will Smith publie une vidéo d’excuses pour avoir giflé Chris Rock

Will Smith a de nouveau présenté ses excuses à Chris Rock pour l’avoir giflé lors de la télédiffusion des Oscars dans une nouvelle vidéo, affirmant que son comportement était “inacceptable” et qu’il avait contacté le comédien pour discuter de l’incident, mais on lui a dit que Rock n’était pas prêt.

“Il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là”, a déclaré Smith dans la vidéo de moins de six minutes publiée en ligne vendredi. “J’ai profondément des remords et j’essaie d’avoir des remords sans avoir honte de moi-même.” À Rock, il a dit : “Je suis là dès que tu es prêt à parler.”

Smith, assis dans un polo et une casquette blanche, s’est adressé directement à une caméra, répondant à des questions présélectionnées sur son comportement aux Oscars du 27 mars, lorsqu’il a giflé le présentateur Rock après que le comédien ait fait référence à la coiffure de Jada Pinkett. Smith, la femme de Smith.

Smith s’est également excusé auprès de la famille de Rock et en particulier de sa mère, Rosalie, qui était horrifiée de voir son fils blessé et a déclaré à US Weekly : « Quand il a giflé Chris, il nous a tous giflés. Il m’a vraiment giflé. Smith a également présenté ses excuses à Tony Rock, le frère cadet de Chris.

“Je n’avais pas réalisé combien de personnes avaient été blessées à ce moment-là”, a déclaré Smith.

Smith a également présenté ses excuses à sa famille “pour la chaleur que je nous ai tous apportée” et à ses collègues nominés aux Oscars pour avoir “volé et terni votre moment”. Il a mentionné Questlove par son nom; c’est la victoire du documentaire du musicien-réalisateur pour “Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée)” qui a été interrompue par la gifle. Rock était sur scène pour remettre le prix du documentaire.

Smith a également déclaré que sa femme n’avait rien fait pour encourager sa gifle. “Jada n’a rien à voir avec ça”, a-t-il dit. “J’ai fait un choix tout seul” Pinkett Smith a déclaré qu’elle souffrait d’alopécie, un trouble de la perte de cheveux.

À la suite de l’altercation, l’académie du cinéma a interdit à Smith d’assister aux Oscars ou à tout autre événement de l’académie pendant 10 ans. Smith s’est excusé auprès de Rock dans une déclaration après les Oscars, disant qu’il était “hors de propos et que j’avais tort”.

“Je suis désolé, ce n’est vraiment pas suffisant”, a déclaré Smith dans la vidéo, ajoutant qu’il souffrait parce qu’il n’avait pas été à la hauteur des impressions des fans. “Décevoir les gens est mon principal traumatisme.”

Beaucoup avaient spéculé que Smith apparaîtrait devant la caméra pour discuter de la gifle en premier sur la série en ligne “Red Table Talk” de Pinkett Smith, mais il a choisi de le faire dans une publication vidéo sur les réseaux sociaux sans aucune question de suivi ni requête surprise.

Mark Kennedy, l’Associated Press

