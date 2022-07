Will Smith présente de nouvelles excuses pour la gifle des Oscars dans une nouvelle vidéo

L’acteur Will Smith a présenté de nouvelles excuses pour le comédien giflant Chris Rock aux Oscars en mars dans une nouvelle vidéo YouTube vendredi.

Dans la vidéo intitulée “Ça fait une minute…” Smith répond à un certain nombre de questions et dit qu’il a contacté Rock mais “le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler, et quand il le sera, il tendra la main.”

Lors de la diffusion des Oscars en mars, Smith a pris d’assaut la scène, a giflé Rock au visage et l’a injurié après que le comédien, qui présentait les nominés pour le meilleur long métrage documentaire, ait plaisanté sur la tête chauve de la femme de Smith, suggérant que l’acteur Jada Pinkett Smith ressemblait à GI Jane.

L’incident a choqué le public du Dolby Theatre à Los Angeles et les téléspectateurs à la maison. Plus tard dans la soirée, Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans le film Roi Richard.

“Mon comportement était inacceptable”, déclare l’acteur

Dans la nouvelle vidéo, Smith lit une question demandant pourquoi il ne s’est pas excusé auprès de Rock lors de son discours d’acceptation. Il dit ensuite qu’il était « embué à ce moment-là » et que tout était « flou ».

“Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous êtes prêt à parler.”

REGARDER | Will Smith présente de nouvelles excuses pour avoir giflé Chris Rock aux Oscars :

Smith a également présenté ses excuses à la famille de Rock, en particulier la mère et le frère de Rock, Tony Rock.

Il a également présenté ses excuses au musicien et réalisateur QuestLove, qui a remporté le prix du meilleur long métrage documentaire immédiatement après l’incident.

“Je peux encore voir les yeux de QuestLove”, a déclaré Smith. “‘Je suis désolé’ n’est vraiment pas suffisant.”

À la suite de la gifle, Smith a démissionné de son adhésion à l’Académie des arts et des sciences du cinéma et a été banni d’assister aux Oscars ou à tout événement de l’Académie pendant 10 ans.

Le prochain film de Smith retardé

L’acteur a clôturé la vidéo en disant qu’il était “profondément engagé à mettre de la lumière, de l’amour et de la joie dans le monde”.

“Si vous vous accrochez, je vous promets que nous pourrons redevenir amis”, dit-il en s’adressant aux téléspectateurs.

Smith devrait jouer dans le prochain drame de la guerre civile Émancipationet était aurait payé 35 millions de dollars américains. Le film a déjà été tourné mais n’a pas encore reçu de date de sortie officielle.