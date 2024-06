Will Smith pose avec Jada Pinkett Smith, 3 enfants sur le tapis rouge

Le Fresh Prince et sa famille sont de retour.

Lors d’une rare apparition commune, Will Smith a été rejoint par son fils Trey Smith, Jada Pinkett Smith et leurs enfants Willow, 23 ans, et Jaden Smith, 25 ans, lors de la première de son nouveau film, « Bad Boys: Ride or Die », à Hollywood. jeudi.

L’acteur oscarisé est arrivé à l’événement d’Hollywood Boulevard avec style, au sommet d’un bus à impériale avec sa co-vedette Martin Lawrence. Smith a ensuite donné une brève performance sur sa chanson « Miami » de 1997 en guise d’ode à son personnage, qui est un détective de la police de Miami.

« Ride or Die » est le quatrième opus de la franchise copain flic « Bad Boys ».

Trey Smith, 31 ans, est l’enfant de Will Smith avec Sheree Zampino. La mère de Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norri, était également présente.

Pourquoi Will Smith et Jada Pinkett Smith sont séparés mais pas divorcés

Dans ses mémoires de 2023 « Worthy », Pinkett Smith a parlé d’elle et de sa séparation en 2016 et des raisons pour lesquelles ils n’ont pas divorcé.

Fin 2016, après 19 ans de mariage, les deux hommes « ont abandonné la thérapie conjugale », a écrit Pinkett Smith. Ils ont décidé de « se séparer de toutes les manières sauf légalement » et de « rester forts en famille, de ne pas perdre notre amitié et de maintenir notre politique de transparence totale – c’est-à-dire aucun secret sur ce que nous faisions et avec qui nous le faisions ».

Le syndicat des Smiths est un « partenariat pour la vie, et nous essayons toujours de comprendre ce que cela signifie pour nous », a déclaré la star de « Girls Trip » à USA TODAY l’année dernière. « Ces deux dernières années ont apporté beaucoup de choses, et lui et moi nous sommes vraiment concentrés sur la guérison ensemble, et cela a vraiment été notre priorité.

« En fait, c’était vraiment magnifique », a-t-elle ajouté. « Des circonstances vraiment intenses peuvent amplifier l’amour, ou elles peuvent vous entraîner dans une direction opposée et le détériorer vraiment. Nous avons profité de l’apprentissage pour l’amplifier. »

Lorsque Smith a fait la une des journaux en 2022 pour avoir giflé Chris Rock sur scène aux Oscars après que le comédien ait fait une blague offensante à propos de Pinkett Smith, les deux se sont rapprochés, a déclaré Pinkett Smith.

L’ancien couple a eu « beaucoup de conversations » à propos de cette épreuve, et elle a écrit que l’incident lui avait appris « comment pratiquer l’amour inconditionnel. Toute cette histoire épineuse de notre vie commune compliquée est devenue un sans-enjeu ».

Contributeur : Erin Jensen