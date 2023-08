Will Smith partage ses regrets sur la carrière des enfants: « Personne dans ma famille n’était heureux »

Les enfants de Will Smith, Jaden et Willow, ont admis qu’ils n’étaient pas satisfaits que leur père les ait poussés sous les projecteurs à un jeune âge.

Bien que la carrière de ses enfants décolle, la star de « King Richard » a avoué que sa famille ne partageait pas les mêmes sentiments que leur père.

« 2010 a été la meilleure année en tant qu’artiste, en tant que parent. « Karate Kid » est sorti en juin, « Whip My Hair » est sorti en octobre », a expliqué Smith dans la série « Hart to Heart » de Kevin Hart.

« Je construis ce rêve d’une famille que j’avais en tête. Je vais le faire mieux que mon père ne l’a fait. »

Malgré le succès, Smith a ajouté que cela avait déchiré sa famille et que ses enfants lui en voulaient au début de leur ascension vers la gloire.

« Personne dans ma famille n’était heureux », a poursuivi Smith. « Personne ne voulait faire partie d’un peloton. Willow a été la première à déclencher la mutinerie et c’était ma première réalisation que le succès et l’argent ne sont pas synonymes de bonheur. Jusqu’à ce moment-là, je croyais vraiment que vous pouviez réussir à votre façon… à une maison et une famille… et tu pourrais gagner ton chemin vers le bonheur. »

Le père de trois enfants s’est rendu compte que la gloire et la fortune ne se traduisaient pas toujours par le bonheur.

« Les circonstances matérielles ne sont pas synonymes de bonheur et, dans de nombreux cas, elles peuvent être la raison pour laquelle vous n’êtes pas heureux. »

Il a noté: « Vous pouvez avoir tellement de choses que cela vous rend misérable… C’était mon premier recul, et je me suis dit: » OK, qu’est-ce que je rate? « »

Les commentaires de Smith interviennent après que sa fille Willow a déclaré qu’il lui avait fallu « quelques années » pour « pardonner » à son père.

En 2018, Willow a parlé de la relation compliquée qu’elle avait avec son célèbre père après qu’elle soit devenue célèbre après son single « Whip My Hair » alors qu’elle n’avait que 10 ans.

« Je devais définitivement te pardonner, toi et papa, pour tout ce truc « Whip My Hair ». C’était surtout papa parce qu’il était si dur à certains moments », a déclaré Smith à maman Jada Pinkett Smith lors d’un épisode de « Red Table Talk ».

« C’était quelques années, honnêtement. J’essayais de regagner la confiance de ne pas avoir l’impression d’être écoutée ou que personne ne se souciait de ce que je ressentais. »

En 2012, Willow s’est rasé la tête chauve au milieu de sa tournée « Whip My Hair » pour envoyer un message à son père.

Elle avait dit à son père à mi-parcours de la tournée qu’elle voulait sortir. Il a insisté pour qu’elle continue les spectacles prévus, incitant la jeune fille de 11 ans à prendre des mesures drastiques.

Smith est marié à sa femme, Jada Pinkett depuis 1997. Ils partagent deux enfants ensemble, Jaden, né le 8 juillet 1998, et Willow, née le 31 octobre 2000.

Comme son frère, Willow a également joué aux côtés de son père et joué sa fille dans le film « I Am Legend ». Smith a également un fils Trey Smith d’un précédent mariage avec Sheree Zampino.