Will Smith parle de leçons de vie avec Kevin Hart et annonce ses mémoires « Will »

Will Smith est prêt à parler de l’histoire de sa vie dans ses mémoires intitulées « Will ».

Penguin Press a annoncé dimanche que Smith publierait les mémoires le 9 novembre. L’acteur-rappeur, 52 ans, a partagé une photo de la couverture du livre à plus de 54 millions de ses abonnés sur Instagram, soulignant que le portrait de l’artiste visuel Brandan « B-mike » Odums est composé de cinq couches.

« Il y a des niveaux », a écrit Smith dans un article, accompagné d’une vidéo du processus de l’artiste. « Chacune représentant une étape différente de ma vie. »

Smith a déclaré qu’il était « enfin prêt » à publier les mémoires après avoir travaillé sur le livre pendant deux ans. Son livre sera publié par Penguin Press, une empreinte de Penguin Random House et co-écrit par Mark Manson, l’auteur de « The Subtle Art of Not Giving a F(asterisk)ck ».

« Ce fut un travail d’amour », a déclaré Smith dans sa vidéo d’annonce. « Il est enfin prêt.

Smith racontera également le livre audio de « Will » de Penguin Random House Audio.

« Will » semble raconter une histoire sur la vie et la carrière de Smith. Le livre se penchera sur son éducation dans l’ouest de Philadelphie pour entrer dans la célébrité en tant qu’acteur et rappeur avec « The Fresh Prince of Bel-Air », « Bad Boys » et « Men in Black » à la télévision.

Smith est deux fois nominé aux Oscars et a remporté quatre Grammy Awards.

Smith a été un homme occupé ce week-end de la fête des pères, prenant en charge les tâches d’hébergement pour sa femme, Jada Pinkett Smith, dans un épisode spécial du dimanche de « Red Table Talk » de Facebook Watch.

Dans l’épisode, Smith et la star de « Fatherhood » Kevin Hart ont parlé de leurs plus grandes erreurs parentales et des leçons de vie qu’ils ont apprises de leurs familles.

Hart a réfléchi à son scandale de 2018 dans lequel il a été critiqué pour avoir initialement refusé de s’excuser pour des tweets homophobes passés, qu’il a dit que sa fille de 16 ans, Heaven, a trouvé particulièrement bouleversante parce qu' »elle ne pouvait pas comprendre comment les gens pouvaient penser cela à propos de son père. »

« C’était si difficile, parce que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser à quel point ma renommée avait un impact sur ma maison », a déclaré Hart.

Smith a déclaré que lui et sa femme avaient réalisé qu’ils devaient tout dire eux-mêmes à leurs enfants en ce qui concerne les potins sur Internet au sujet du célèbre couple.

« Nous essayons juste de prendre de l’avance pour que les enfants sachent avant que le monde ne le sache », a-t-il ajouté. « Nous avons eu un couple qui a atteint les enfants avant d’avoir une chance et c’est atroce. »

