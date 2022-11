Will Smith parle de la gifle des Oscars dans “The Daily Show”

Will Smith parle de sa tristement célèbre soirée aux Oscars 2022. Il a parlé de l’incident avec Trevor Noah dans un nouvel épisode de Le spectacle quotidien.

Cela fait huit mois que Will Smith a giflé Chris Rock sur scène aux Oscars, et maintenant, il explique enfin ce qui l’a poussé à défendre hardiment sa femme suite à l’une des blagues de Rock devant des millions de téléspectateurs.

“J’étais parti, mec”, a déclaré Smith à Trevor Noah sur Le spectacle quotidien En Lundi. “C’était une rage qui avait été mise en bouteille depuis très longtemps.”

La Émancipation L’acteur a ensuite raconté qu’il rentrait chez lui après avoir remporté son premier Oscar et qu’il devait expliquer ce qui était vraiment arrivé à son neveu de 9 ans.

“C’est le petit garçon le plus gentil. Il est resté éveillé tard pour voir son oncle Will », se souvient-il. “Nous sommes assis dans la cuisine, il est sur mes genoux tenant l’Oscar, [and he asked] “pourquoi as-tu frappé cet homme, oncle Will?” “Pourquoi tu essaies de m’Oprah?” Smith se souvenait d’avoir pensé. «J’étais comme, c’était un gâchis. Je ne veux pas aller trop loin pour donner aux gens plus de malentendu.

Will a ensuite expliqué son comportement en rappelant au public “vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse”.

“Je traversais quelque chose cette nuit-là”, a-t-il dit, se tournant pour s’adresser au Spectacle quotidien foule. “Cela ne justifie pas du tout mon comportement.” “Nous devons juste être gentils les uns avec les autres, mec”, a poursuivi Smith. “C’est dur. Je suppose que la chose la plus douloureuse pour moi, c’est que j’ai pris mon cœur et l’ai rendu difficile pour les autres. J’ai compris l’idée quand ils disent que blesser les gens blesse les gens.

Il a poursuivi en expliquant comment il était devenu «le petit garçon qui a vu son père battre sa mère, tout cela a bouillonné à ce moment-là. Ce n’est pas qui je veux être. “

Tout au long de l’interview, Trevor Noah a essayé de défendre Smith à plusieurs reprises, disant que “tout le monde peut faire une erreur” et que les actions de l’acteur le soir des Oscars n’étaient “pas qui vous êtes”. La Spectacle quotidien l’hôte a également appelé la presse “implacablement merdique” que lui et sa femme Jada Pinkett Smith ont endurée au fil des ans. Cela a fait pleurer Will.

Découvrez leur conversation complète ci-dessus.