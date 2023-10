Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Will Smith a montré qu’il était très fier de sa femme, Jada Pinkett Smith, après ses mémoires Digne a été annoncé pour faire partie de Le New York Times liste des best-sellers du jeudi 25 octobre. Jada a remercié ses fans pour leur soutien et Will a laissé un commentaire très enthousiaste pour la soutenir. « ‘Auteur à succès du New York Times, Jada Pinkett Smith’ FÉLICITATIONS, MAMAN ! De grands looks », a-t-il écrit.

Dans la légende de sa vidéo, Jada a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont acheté et lu le livre, et pas seulement envers la couverture médiatique qui l’entoure. « Merci au [Red Table Talk] la famille, la Digne Warriors, et à tous ceux qui voulaient connaître mon histoire au-delà des gros titres », a-t-elle écrit.

Jada a également crié aux trois autres femmes qui figurent en tête de la liste des best-sellers de non-fiction à couverture rigide : Rachel Maddow (Préquelle), Cassidy Hutchinson (Assez), et Dolly Parton (Derrière les coutures). “J’ai découvert hier que nous avions atteint la troisième place Le New York Times’ liste des best-sellers, et je vais vous dire que ce qui est encore plus génial, c’est qu’il y a quatre femmes en tête de la liste des best-sellers en ce moment », a déclaré Jada. “J’étais assise ici en pensant qu’il fut un temps où les femmes devaient prendre le nom d’un homme pour pouvoir être publiées, et ici nous avons quatre femmes en tête de liste des best-sellers.”

Au cours de la promotion du livre, Jada a parlé de nombreux aspects de son mariage avec Will, notamment du fait qu’ils sont tous deux séparés depuis 2016. L’actrice a révélé qu’ils allaient révéler leur séparation lors de leur séparation. RTT conversation sur le drame de «l’enchevêtrement», mais elle a révélé que Will n’était pas encore prêt à le faire lors d’une apparition sur le Exprès podcast.

Malgré leur séparation, Will a fait une apparition surprise lors d’un des événements consacrés au livre de Jada à Baltimore, et il a jailli d’elle. “Je voulais juste vraiment sortir et être ici et tenir le coup pour vous comme vous l’avez fait pour moi”, a-t-il déclaré en partie. “Jada est la meilleure amie que j’ai jamais eue sur cette planète et je vais me présenter pour elle et la soutenir pour le reste de ma vie.”