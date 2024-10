Will Smith explique comment il a essayé « d’être expérimental » dans la nouvelle musique

Will Smith vient de dévoiler ses ambitions musicales !

L’acteur et rappeur de 56 ans a discuté de ses projets de nouvelle musique, lors de son Une soirée avec Will Smith événement, organisé au Grammy Museum de Los Angeles.

Même si, La quête du bonheur La star n’a pas semblé mentionner directement le tristement célèbre incident de la claque aux Oscars 2022, s’adressant au modérateur Lecrae, mentionnant sa nouvelle musique, Smith a déclaré : « Au cours des deux dernières années, j’ai fait une introspection très approfondie plus que presque n’importe quel point. dans ma vie. Et j’ai trouvé un nouveau puits.

« Il y a comme un puits d’authenticité que j’essaie d’exploiter dans l’espace le plus honnête et le plus authentique en moi », a ajouté l’acteur oscarisé.

Smith a poursuivi: « Et les choses qui sortent sont très différentes de tout ce que j’aurais fait dans le passé. »

Pour le Les mille et une nuits chanteur, son projet est le résultat d’une « tentative d’être expérimental » et « honnête », ce qui était son objectif premier plutôt que d’« essayer de faire un hit ».

« Je n’y pense même pas en termes de succès. J’y pense en termes de connectivité humaine. Je veux dire des choses », a ajouté Will Smith.